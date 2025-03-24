Вильнюсцы снова соберутся на акцию протеста против повышения цен на общественный транспорт

Организаторы акции протеста выслали муниципалитету также петицию против повышения цен за общественный транспорт.

„Мы хотим, чтобы прежнее решение муниципалитета с установленной ценой новой политикой было отклонено“, – сказано в сообщении организаторов акции протеста.

По словам организаторов митинга, Вильнюсский муниципалитет будет голосовать по вопросу цен на общественный транспорт 7 апреля.

Два протеста уже состоялись в феврале и в марте, тогда в них участвовала Литовская партия зеленых.

Информацию о запланированном вместе с Extinction rebellion Lietuva и профсоюзом 1 мая протесте в воскресенье распространило движение в защиту климата Fridays for Future Lietuva. Акция состоится на площади Европы, около здания Вильнюсского муниципалитета.

5 марта столичный горсовет принял решение о повышении цен на проезд в общественном транспорте с 1 июля 2025 года. Цены поднимут меньше, чем планировали изначально, однако будет упразднен 30-минутный билет.

60-минутный билет будет стоить 1,25 евро. 30-дневный билет будет стоить 38 евро. 12-месячный билет будет стоить 405 евро, а билет на 90 дней – 110 евро.

Однодневный билет с 1 июля будет стоить 7,5 евро, трехдневный – 13,5 евро.

Появятся новые билеты – семейный, групповой, для больших групп и на две поездки. Сохранятся льготы для студентов и школьников, а также для других групп.