2025.03.24 12:07

Вильнюсцы снова соберутся на акцию протеста против повышения цен на общественный транспорт

 
ru.DELFI.lt
Protestas prieš viešojo transporto bilietų kainų pakėlimą
Protestas prieš viešojo transporto bilietų kainų pakėlimą
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

Активисты защиты климата 5 апреля проведут третий протест против повышения цен на общественный транспорт, пишет портал madeinvilnius.lt.

Информацию о запланированном вместе с Extinction rebellion Lietuva и профсоюзом 1 мая протесте в воскресенье распространило движение в защиту климата Fridays for Future Lietuva. Акция состоится на площади Европы, около здания Вильнюсского муниципалитета.

Два протеста уже состоялись в феврале и в марте, тогда в них участвовала Литовская партия зеленых.

По словам организаторов митинга, Вильнюсский муниципалитет будет голосовать по вопросу цен на общественный транспорт 7 апреля.

„Мы хотим, чтобы прежнее решение муниципалитета с установленной ценой новой политикой было отклонено“, – сказано в сообщении организаторов акции протеста.

Организаторы акции протеста выслали муниципалитету также петицию против повышения цен за общественный транспорт.

5 марта столичный горсовет принял решение о повышении цен на проезд в общественном транспорте с 1 июля 2025 года. Цены поднимут меньше, чем планировали изначально, однако будет упразднен 30-минутный билет.

60-минутный билет будет стоить 1,25 евро. 30-дневный билет будет стоить 38 евро. 12-месячный билет будет стоить 405 евро, а билет на 90 дней – 110 евро.

Однодневный билет с 1 июля будет стоить 7,5 евро, трехдневный – 13,5 евро.

Появятся новые билеты – семейный, групповой, для больших групп и на две поездки. Сохранятся льготы для студентов и школьников, а также для других групп.

Годовой билет для пенсионеров будет стоить 10 евро (сейчас 2,9 евро).

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