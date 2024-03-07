Вильнюсцы сказали свое мнение об оранжевых пакетах: одна группа оценила особенно благоприятно

Опрос был проведен в феврале по интернету. Выяснилось, что большая часть вильнюсцев уже использует или намерена использовать оранжевые пакеты: соответственно 37 и 24% участников опроса.

Однако 40% придерживаются иного мнения - 23% не намерены сортировать пищевые отходы, еще 14% не определились, а 3% вообще не слышали о новом порядке.

Меньше всего о новом порядке знает молодежь – 17% ничего не знали об оранжевых пакетах, в других возрастных группах таких респондентов было всего 1–3%. Молодежь также больше всего сомневается в том, брать ли пакеты - таких 19%.

Самые активные в этом вопросе пожилые люди – 48% уже сортируют. Женщины оценивают эту инициативу позитивнее чем мужчины: 41% уже пользуется, в числе мужчин пользователей всего 34%.

Однако в числе тех, кто намерен использовать эти пакеты больше мужчин (25%), женщин - 22%.

Не намерены использовать пакеты 25% мужчин и 21% женщин.