Вильнюсцы сказали, какой билет покупают чаще всего и пересядут ли на автомобили

После того как сообщили о новых ценах, редакцию Delfi читатели завалили письмами. Люди больше всего возмущались упразднением 30-минутного билета. Читатели утверждали, что это самый популярный билет, дольше получаса они в транспорте не проводят. Портал провел опрос, чтобы выяснить, какими билетами чаще всего пользуются жители 30- или 60-минутными. Вильнюсский муниципалитет также перед этим провел опрос и поделился его результатами с горожанами.