2025.03.10 11:01

Вильнюсцы сказали, какой билет покупают чаще всего и пересядут ли на автомобили

 
Дейманте Марчюлайтите
ru.DELFI.lt
Apklausų rezultatai
Apklausų rezultatai
ФОТО: Delfi

Вильнюсский горсовет принял решение с июля повысить цены на проезд в общественном транспорте столицы. Цены поднимут меньше, чем планировалось, но зато будет упразднен 30-минутный билет. Эта новость вызвала волну возмущения. Delfi решил провести опрос и узнать, какие билеты чаще всего покупают вильнюсцы.

После того как сообщили о новых ценах, редакцию Delfi читатели завалили письмами. Люди больше всего возмущались упразднением 30-минутного билета. Читатели утверждали, что это самый популярный билет, дольше получаса они в транспорте не проводят. Портал провел опрос, чтобы выяснить, какими билетами чаще всего пользуются жители 30- или 60-минутными. Вильнюсский муниципалитет также перед этим провел опрос и поделился его результатами с горожанами.

„Несмотря на то, что сейчас покупают больше 30-минутных билетов, исследование, проведенное в прошлом году, показало, что 2/3 жителей едут в транспорте больше 30 минут. В исследовании участвовали 2800 вильнюсцев. По его данным, 56,86% поездок длится 30–60 минут, 9,75% – больше 60 минут. Вместе это 66,61%. Остальные жители ездят в транспорте меньше 30 минут. Опрос провела компания Kokybės ekspertai“, – было сказано в сообщении муниципалитета.

Интересно, что в опросе, проведенном Delfi, результаты были иными – 99% указали, что покупают 30-минутные билеты.

Apklausos rezultatai

В другом опросе портал интересовался, заставят ли эти перемены жителей и гостей города чаще пользоваться автомобилями или другими средствами передвижения.

Результаты опроса Delfi показали, что 65% читателей Delfi будет ездить на автомобиле, 20% будут ходить пешком, 10% выберут другие средства передвижения, а 6% будут дальше пользоваться общественным транспортом.

Apklausos rezultatai

Напомним цены на проезд в общественном транспорте с 1 июля:

  • 1 час – 1,25 евро

  • 1 день – 7,5 евро

  • 3 дня – 13,5 евро

  • 30 дней (с выходными) – 38 евро

  • 90 дней – 110 евро

  • 12 несяцев – 405 евро

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