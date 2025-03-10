Вильнюсцы сказали, какой билет покупают чаще всего и пересядут ли на автомобили

После того как сообщили о новых ценах, редакцию Delfi читатели завалили письмами. Люди больше всего возмущались упразднением 30-минутного билета. Читатели утверждали, что это самый популярный билет, дольше получаса они в транспорте не проводят. Портал провел опрос, чтобы выяснить, какими билетами чаще всего пользуются жители 30- или 60-минутными. Вильнюсский муниципалитет также перед этим провел опрос и поделился его результатами с горожанами.
„Несмотря на то, что сейчас покупают больше 30-минутных билетов, исследование, проведенное в прошлом году, показало, что 2/3 жителей едут в транспорте больше 30 минут. В исследовании участвовали 2800 вильнюсцев. По его данным, 56,86% поездок длится 30–60 минут, 9,75% – больше 60 минут. Вместе это 66,61%. Остальные жители ездят в транспорте меньше 30 минут. Опрос провела компания Kokybės ekspertai“, – было сказано в сообщении муниципалитета.
Интересно, что в опросе, проведенном Delfi, результаты были иными – 99% указали, что покупают 30-минутные билеты.
В другом опросе портал интересовался, заставят ли эти перемены жителей и гостей города чаще пользоваться автомобилями или другими средствами передвижения.
Результаты опроса Delfi показали, что 65% читателей Delfi будет ездить на автомобиле, 20% будут ходить пешком, 10% выберут другие средства передвижения, а 6% будут дальше пользоваться общественным транспортом.
Напомним цены на проезд в общественном транспорте с 1 июля:
1 час – 1,25 евро
1 день – 7,5 евро
3 дня – 13,5 евро
30 дней (с выходными) – 38 евро
90 дней – 110 евро
12 несяцев – 405 евро