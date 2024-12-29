2024.12.29 12:31

Вильнюсцы считают, что зоны спокойного движения в городе не нужны

 
ru.DELFI.lt
Vilniečiai skundžiasi duobėtomis sostinės gatvėmis ir remonto darbų kokybe
Vilniečiai skundžiasi duobėtomis sostinės gatvėmis ir remonto darbų kokybe
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

В Вильнюсе до 2027 года должны появиться зоны спокойного движения – это улицы в жилых районах, на которых приоритет - безопасное и удобное движение для всех участников. В этих зонах с помощью разных комплексных мер переделают инфраструктуру с учетом пожеланий и предложений жителей. Портал madeinvilnius.lt спросил жителей, нужны ли городу зоны спокойного движения.

Большая часть жителей, 49% (376 голосов), считает, что городу такие зоны не нужны. Еще 20% (150 голосов) говорят, что они могут появиться, но только там, где этого хотят сами жители.

„Весь Вильнюс в часы пик превращается в одну большую пробку. А они еще о зонах спокойного движения думают. Может, пора доверить организацию движения компетентным иностранцам“, – пишут вильнюсцы.

„Они уложат больше „лежачих полицейских“, и никакого покоя жителям не будет. Только больше загрязнение воздуха будет и больше топлива машины будут расходовать. Об экономическом вождении, наверное, никто не слышал. Одно из глупых решений, к примеру, на ул. Шило установить секторный пост контроля скорости - 40 км/ч плюс „лежачие полицейские“. Все едут до 30 км/ч и тормозят перед каждой горкой“, – сказали жители.

Еще 28% (216 голосов) читателей считают, что зоны спокойного движения нужны. И только 3% (19 голосов) сказали, что считают этот вопрос неактуальным.

„Город должен быть зеленым, спокойным и приятным для прогулок“, – считают такие жители.

В опросе участвовал 861 житель. Опрос был проведен с 23 по 27 декабря.

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