Вильнюсцы считают, что зоны спокойного движения в городе не нужны

Большая часть жителей, 49% (376 голосов), считает, что городу такие зоны не нужны. Еще 20% (150 голосов) говорят, что они могут появиться, но только там, где этого хотят сами жители.
„Весь Вильнюс в часы пик превращается в одну большую пробку. А они еще о зонах спокойного движения думают. Может, пора доверить организацию движения компетентным иностранцам“, – пишут вильнюсцы.
„Они уложат больше „лежачих полицейских“, и никакого покоя жителям не будет. Только больше загрязнение воздуха будет и больше топлива машины будут расходовать. Об экономическом вождении, наверное, никто не слышал. Одно из глупых решений, к примеру, на ул. Шило установить секторный пост контроля скорости - 40 км/ч плюс „лежачие полицейские“. Все едут до 30 км/ч и тормозят перед каждой горкой“, – сказали жители.
Еще 28% (216 голосов) читателей считают, что зоны спокойного движения нужны. И только 3% (19 голосов) сказали, что считают этот вопрос неактуальным.
„Город должен быть зеленым, спокойным и приятным для прогулок“, – считают такие жители.
В опросе участвовал 861 житель. Опрос был проведен с 23 по 27 декабря.