Вильнюсцы считают, что зоны спокойного движения в городе не нужны

Большая часть жителей, 49% (376 голосов), считает, что городу такие зоны не нужны. Еще 20% (150 голосов) говорят, что они могут появиться, но только там, где этого хотят сами жители.

„Весь Вильнюс в часы пик превращается в одну большую пробку. А они еще о зонах спокойного движения думают. Может, пора доверить организацию движения компетентным иностранцам“, – пишут вильнюсцы.