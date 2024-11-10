2024.11.10 13:15

Вильнюсцы считают, что парковка в столице и без того стоит дорого

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus troleibusai
Vilniaus troleibusai

Комитет экономики и финансов Вильнюсского муниципалитета предложил повысить сбор за парковку в Вильнюсе. Некоторые члены горсовета поддерживают такое решение, но есть и те, кто считает, что таким образом пытаются увеличить сборы в бюджет. Представители компании JUDU (Муниципальной компании „Услуги сообщения“) утверждают – перемены назревали в течение некоторого времени. В соответствии с предложением, некоторые расценки вырастут в два раза. Портал MadeinVilnius.lt опросил вильнюсцев, чтобы узнать их мнение.

Большинство горожан считает, что расценки надо снижать или делать парковку бесплатной. Так сказали 278 участников опроса (32%). Еще 29% (249 человек) считают, что надо оставить все, как есть.

„Может, надо оборудовать больше подземных паркингов, чтобы всем хватило места для всех“, – пишут вильнюсцы.

Были и более радикальные заявления. 17% респондентов (148 человека) сказали, что въезд в Старый город должен быть платным. Еще 146 участников опроса сказали, что плату за парковку надо повысить до 10 евро в час.

„В Старом городе надо запретить движение автомобилей“, – писали жители.

5% жителей сказали, что этот вопрос неактуален (41 голос).

Опрос был проведен с 4 по 8 ноября, в нем участвовали 862 читателей портала.

Муниципалитет предлагает поднять плату за парковку в синей зоне с 2,50 до 4,00 евро в час, в красной с 1,50 до 2,50 евро, в желтой - с 0,60 до 1,00 евро в час и в зеленой с 0,30 до 0,50 евро в час.

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