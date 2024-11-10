Вильнюсцы считают, что парковка в столице и без того стоит дорого

Большинство горожан считает, что расценки надо снижать или делать парковку бесплатной. Так сказали 278 участников опроса (32%). Еще 29% (249 человек) считают, что надо оставить все, как есть.
„Может, надо оборудовать больше подземных паркингов, чтобы всем хватило места для всех“, – пишут вильнюсцы.
Были и более радикальные заявления. 17% респондентов (148 человека) сказали, что въезд в Старый город должен быть платным. Еще 146 участников опроса сказали, что плату за парковку надо повысить до 10 евро в час.
„В Старом городе надо запретить движение автомобилей“, – писали жители.
5% жителей сказали, что этот вопрос неактуален (41 голос).
Опрос был проведен с 4 по 8 ноября, в нем участвовали 862 читателей портала.
Муниципалитет предлагает поднять плату за парковку в синей зоне с 2,50 до 4,00 евро в час, в красной с 1,50 до 2,50 евро, в желтой - с 0,60 до 1,00 евро в час и в зеленой с 0,30 до 0,50 евро в час.