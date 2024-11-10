Вильнюсцы считают, что парковка в столице и без того стоит дорого

Комитет экономики и финансов Вильнюсского муниципалитета предложил повысить сбор за парковку в Вильнюсе. Некоторые члены горсовета поддерживают такое решение, но есть и те, кто считает, что таким образом пытаются увеличить сборы в бюджет. Представители компании JUDU (Муниципальной компании „Услуги сообщения“) утверждают – перемены назревали в течение некоторого времени. В соответствии с предложением, некоторые расценки вырастут в два раза. Портал MadeinVilnius.lt опросил вильнюсцев, чтобы узнать их мнение.