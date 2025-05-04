Вильнюсцы считают, что главная проблема столицы – заторы

„В снижении заторов могут участвовать и сами жители, став пешеходами, велосипедистами или пересев на общественный транспорт, но нет, все будут злиться, что дороги плохие, будут стоять в заторах час, но сами ничего делать не будут, поэтому у нас есть, что есть, загрязненный воздух, пыль и заторы“, – сказано в комментарии.