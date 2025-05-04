2025.05.04 13:32

Вильнюсцы считают, что главная проблема столицы – заторы

 
ru.DELFI.lt
Kalnų parkas
Kalnų parkas
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

Вильнюс быстро растет и меняется, однако расширение приводит к вызовам. Речь идет не только о крупных проектах, которые часто осуществляют с опозданием, но и о повседневных вызовах: заторы, состояние тротуаров, развитие транспорта. Портал MadeinVilnius.lt интересовался, какие проблемы вильнюсцы считают самыми актуальными.

31% (384 голосов) жителей считает, что главное - уменьшение заторов. 26% (260 голосов) считают, что важны все проблемы, какую-то одну они не могут выделить.

„Не заторы надо уменьшать, а число автомобилей“, – писали вильнюсцы.

„В снижении заторов могут участвовать и сами жители, став пешеходами, велосипедистами или пересев на общественный транспорт, но нет, все будут злиться, что дороги плохие, будут стоять в заторах час, но сами ничего делать не будут, поэтому у нас есть, что есть, загрязненный воздух, пыль и заторы“, – сказано в комментарии.

19% (182 голоса) респондентов сказали, что главное для них - расширение сети общественного транспорта. Еще 9% (115 голосов) самой большой проблемой считают приведение в порядок улиц. 107 человек самым главным считают вопрос строительства Национального стадиона.

„Только автобусы/троллейбусы/трамваи решат вопрос заторов. Но мэра общественный транспорт не волнует, он сам им не пользуется, полосы A не расширяют. Не надейтесь, что в ближайшее время ситуация с транспортом в Вильнюсе улучшится“, – пишут жители.

„Канализация. В Вильнюсе еще многие не подключены к центральной сети,поэтому загрязняют природу. Многие не хотят платить за услуги ассенизаторов, а к центральной канализации не могут подключиться. Но власти игнорируют эту проблему“, – отмечают горожане.

Еще 86 респондентов сказали, что для них важно распространение сети медучреждений, 17 человек считают, что все хорошо, а 10 не смогли ответить на вопрос.

Портал MadeinVilnius.lt провел опрос с 28 апреля по 2 мая. В опросе участвовал 1161 человек.

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