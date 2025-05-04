Вильнюсцы считают, что главная проблема столицы – заторы

31% (384 голосов) жителей считает, что главное - уменьшение заторов. 26% (260 голосов) считают, что важны все проблемы, какую-то одну они не могут выделить.
„Не заторы надо уменьшать, а число автомобилей“, – писали вильнюсцы.
„В снижении заторов могут участвовать и сами жители, став пешеходами, велосипедистами или пересев на общественный транспорт, но нет, все будут злиться, что дороги плохие, будут стоять в заторах час, но сами ничего делать не будут, поэтому у нас есть, что есть, загрязненный воздух, пыль и заторы“, – сказано в комментарии.
19% (182 голоса) респондентов сказали, что главное для них - расширение сети общественного транспорта. Еще 9% (115 голосов) самой большой проблемой считают приведение в порядок улиц. 107 человек самым главным считают вопрос строительства Национального стадиона.
„Только автобусы/троллейбусы/трамваи решат вопрос заторов. Но мэра общественный транспорт не волнует, он сам им не пользуется, полосы A не расширяют. Не надейтесь, что в ближайшее время ситуация с транспортом в Вильнюсе улучшится“, – пишут жители.
„Канализация. В Вильнюсе еще многие не подключены к центральной сети,поэтому загрязняют природу. Многие не хотят платить за услуги ассенизаторов, а к центральной канализации не могут подключиться. Но власти игнорируют эту проблему“, – отмечают горожане.
Еще 86 респондентов сказали, что для них важно распространение сети медучреждений, 17 человек считают, что все хорошо, а 10 не смогли ответить на вопрос.
Портал MadeinVilnius.lt провел опрос с 28 апреля по 2 мая. В опросе участвовал 1161 человек.