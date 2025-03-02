Вильнюсцы с нетерпением ждут реконструкции торгового центра Mada

Более половины опрошенных — 52 % (402 голоса) говорят, что торговый центр давно нуждается в реконструкции и они довольны, что она будет проведена. Однако остальные 23 % (177 голосов) говорят, что хорошо и сейчас, поэтому реконструкция не нужна.

„Определенно лучше, чем сейчас“, — говорят жители Вильнюса о проекте.

„Когда есть деньги, ремонт здания — это хорошо. Скучный запланированный строительный проект. Этот тип зданий уже становится шаблоном. Чем-то это мне напомнило Кремлевскую стену... Неужели в Литве больше нет креативных архитекторов?“ – жители критикуют проект.