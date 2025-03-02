2025.03.02 11:03

Вильнюсцы с нетерпением ждут реконструкции торгового центра Mada

 
ru.DELFI.lt
PC „Mada“ rekonstrukcijos vizualizacija
PC „Mada“ rekonstrukcijos vizualizacija
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Реконструкцию торгового центра Mada планируется начать в сентябре, сообщает портал MadeinVilnius. Планируется, что к 2027 году жители Вильнюса смогут посещать уже реконструированные торговые помещения. Покжа идет реконструкция, жители не смогут туда попасть. Мы спросили жителей Вильнюса, считают ли они, что этот торговый центр нуждается в реконструкции.

Более половины опрошенных — 52 % (402 голоса) говорят, что торговый центр давно нуждается в реконструкции и они довольны, что она будет проведена. Однако остальные 23 % (177 голосов) говорят, что хорошо и сейчас, поэтому реконструкция не нужна.

„Определенно лучше, чем сейчас“, — говорят жители Вильнюса о проекте.

„Когда есть деньги, ремонт здания — это хорошо. Скучный запланированный строительный проект. Этот тип зданий уже становится шаблоном. Чем-то это мне напомнило Кремлевскую стену... Неужели в Литве больше нет креативных архитекторов?“ – жители критикуют проект.

„Сама по себе концепция совсем неплоха... Однако то, как размещены эти часы, выглядит ужасно... Другими словами, эти часы размещены очень грубо. Понимаю, что хочется какого-то особого акцента, но его можно сделать более тонким способом“, — говорится в другом комментарии.

Еще 18 % опрошенных (135 голосов) не имели мнения по данному вопросу. Еще 7 % считает (54 голоса), что в этом месте торговый центр вообще не нужен.

Опрос MadeinVilnius.lt проводился с понедельника 24 февраля по пятницу 28 февраля. В опросе приняли участие 768 жителей.

PC „Mada“ rekonstrukcijos vizualizacija

Новая архитектурная концепция торгового центра Mada родилась после долгих обсуждений, различных исследований и обсуждений с архитекторами, и согласно задуманной концепции реконструкции, нынешнее здание должно было измениться кардинально — начиная от фасадов, внутренних планировок, модернизации инженерных сетей и заканчивая интерьером. Также большое внимание будет уделено общественным пространствам и озеленению.

„После реконструкции, которую мы планируем начать в сентябре этого года и завершить к сентябрю 2027 года Mada станет практически совершенно новым торговым центром“, — говорит директор Baltisches Haus.

По его словам, в проектирование и строительство торгового центра в течение ближайших двух лет будет инвестировано 52 млн евро, реконструированная Mada должна вместить около 100 различных арендаторов.

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