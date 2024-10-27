Вильнюсцы разочарованы: думают, что улицу Вокечю в ближайшее время не отремонтируют

„Улица Вокечю расположена в старейшей части города Вильнюса, поэтому делается все возможное, чтобы гармонизировать и обеспечить как защиту исторического наследия, так и современные потребности жителей города. Из-за сложности проекта его решение требует гораздо больше времени, чем обычно. В настоящее время проект передан на экспертизу, и после получения положительных заключений будет подано заявление на получение разрешения на строительство. О закупке подрядных работ должно быть объявлено этой зимой“, - сказал Габриэлюс Грубинскас, специалист по связям со СМИ Вильнюсского городского самоуправления.