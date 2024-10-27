Вильнюсцы разочарованы: думают, что улицу Вокечю в ближайшее время не отремонтируют

Каждый второй житель не верит, что улица Вокечю дождется реконструкции в ближайшее время - 57% (322 голоса). По их словам, реконструкцию уже откладывают не в первый раз, поэтому надеяться, что она будет в ближайшее время, не стоит.
„На наш взгляд, эта реконструкция – просто работы по верхним слоям. Еще одна упущенная возможность кардинально решить проблемы с парковкой – это устройство подземных паркингов. При этом освободившиеся места на улице можно было бы оборудовать под места отдыха/кафе или зеленые зоны“, — комментируют жители.
„Может быть, лучше и не нужно. Нынешняя власть только все ухудшит. Опять положат самую дешевую плитку, и только той реконструкции“, - пишет еще один житель Вильнюса.
Однако 22 % респондентов (123 голоса), которые считают, что реконструкция должна начаться в следующем году. Вопрос оказался неактуальным для 21% респондентов (118 голосов), которые не бывают на этой улице.
Опрос MadeinVilnius.lt проходил с понедельника, 21 октября, по пятницу, 25 октября. В опросе приняли участие 563 жителя.
Улицу Вокечю должны были отремонтировать еще летом прошлого года. Нетрудно заметить, что работы не начинались ни летом, ни осенью, ни в последнее время. В муниципалитете поясняют, что работы не начались из-за сложности проекта и местности, но ожидается, что проект сдвинется с мертвой точки уже зимой.
Работы по обновлению этой улицы с нетерпением ждут жители Вильнюса. Ежегодно горожане ожидают увидеть на улице тяжелую технику, которая и начнет работы по реконструкции. Однако в этом году мы ее и не дождемся. Хотя свет в конце темного туннеля все же виден.
„Улица Вокечю расположена в старейшей части города Вильнюса, поэтому делается все возможное, чтобы гармонизировать и обеспечить как защиту исторического наследия, так и современные потребности жителей города. Из-за сложности проекта его решение требует гораздо больше времени, чем обычно. В настоящее время проект передан на экспертизу, и после получения положительных заключений будет подано заявление на получение разрешения на строительство. О закупке подрядных работ должно быть объявлено этой зимой“, - сказал Габриэлюс Грубинскас, специалист по связям со СМИ Вильнюсского городского самоуправления.