Вильнюсцы равнодушно отнеслись к известиям банка о появлении новых функций банкоматов

32% (391 голос) участников опроса сказали, что это глупость, они такого новшества не ждут. Еще 25% (308 голосов) ответили, что им все равно.
21% читателей портала (252 голоса) сказал, что не доверяет банкам.
Всего 14% вильнюсцев (174 голоса) ждут появления таких функций. 7% респондентов сказали, что вопрос для них не актуален (87 голосов).
„Конечно! Намного удобнее, не придется носить с собой карту для обналичивания средств“, – писал один читатель портала.
Всего в опросе участвовали 1212 жителей. Опрос проводился с 3 по 7 июня.
Сообщается, что клиенты, у которых есть банковская карта Swedbank с функцией бесконтактного расчета, смогут проводить операции в банкомате, не вставляя карту в банкомат, а, просто приложив ее к специальной пиктограмме рядом с клавиатурой.
Новую функцию в банкоматы Swedbank внедряют постепенно. Планируется, что к концу 2024 г. она будет действовать в 9 из 10 банкоматах Swedbank, а в 2025 г. - во всех банкоматах Swedbank.