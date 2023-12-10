Вильнюсцы рассказали, сколько планируют потратить на рождественский стол: снижения цен люди не замечают

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
Приближающиеся праздники доставляют и хлопоты – как украсить дом, какие подарки купить, чем угостить близких. Delfi решил спросить у вильнюсцев, что они будут готовить и сколько планируют истратить на праздники.

С вильнюсцами беседовала журналист Эгле Музнинкайте.

Встреченная жительница Вильнюса была откровенна – о блюдах она еще не задумывалась.

"Еще ничего не считала, даже не думала. Где-то 150 евро потрачу", – сказала женщина.

Другая собеседница сказала, что денег истратит ни больше, ни меньше, чем в прошлом году.

То же самое сказал и встреченный молодой мужчина.

"Столько же, сколько в прошлом году, около 100 евро, ведь блюда классические, я не экспериментирую, поэтому столько же и потрачу", – сказала еще одна жительница Вильнюса.

"Скажу так, в режиме экономии", – сказала еще одна собеседница, не называя сумму.

Подарки

Когда люди начинают делать список подарков и продуктов?

Большинство думает о продуктах за неделю до праздника. А вот подарки начинают покупать в среднем за месяц.

"Что касается еды, то перед праздником, а вот о подарках задумываюсь в сентябре, так распределяю расходы", – сказала одна собеседница.

Цены на продукты

Как люди оценивают цены на продукты питания, привело ли уменьшение инфляции к снижению цен?

Вильнюсцы почти в один голос утверждают, что снижения цен не замечают.

"Я не заметил, может как раз в сфере продуктов инфляция и растет", – сказал один мужчина.

"Цены так меняются, что я уже слежу только за ценами основных продуктов - а за другими не слежу", – призналась пожилая женщина.

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