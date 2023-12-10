Вильнюсцы рассказали, сколько планируют потратить на рождественский стол: снижения цен люди не замечают

С вильнюсцами беседовала журналист Эгле Музнинкайте.

Встреченная жительница Вильнюса была откровенна – о блюдах она еще не задумывалась.

"Еще ничего не считала, даже не думала. Где-то 150 евро потрачу", – сказала женщина.

Другая собеседница сказала, что денег истратит ни больше, ни меньше, чем в прошлом году.

То же самое сказал и встреченный молодой мужчина.

"Столько же, сколько в прошлом году, около 100 евро, ведь блюда классические, я не экспериментирую, поэтому столько же и потрачу", – сказала еще одна жительница Вильнюса.

"Скажу так, в режиме экономии", – сказала еще одна собеседница, не называя сумму.

Подарки

Когда люди начинают делать список подарков и продуктов?

Большинство думает о продуктах за неделю до праздника. А вот подарки начинают покупать в среднем за месяц.

"Что касается еды, то перед праздником, а вот о подарках задумываюсь в сентябре, так распределяю расходы", – сказала одна собеседница.

Цены на продукты