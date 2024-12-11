Вильнюсцы проводят в заторах и 3,5 часа – на каких улицах ситуация самая напряженная

В понедельник утром было зафиксировано 17, вечером 16, в другое время дня – 5 заторов, некоторые из них надолго остановили движение.

Например, во время утреннего пика затор на проспекте Пилайтес наблюдался в течение 155 минут. Пробки не осталось только в 9.30 ч., но потом образовался еще один затор, который длился около 60 минут. Итак, некоторые водители, ехавшие с проспекта Пилайтес в сторону проспекта Лайсвес провели в заторе 215 минут или 3,5 ч.