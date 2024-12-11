Вильнюсцы проводят в заторах и 3,5 часа – на каких улицах ситуация самая напряженная

В понедельник утром было зафиксировано 17, вечером 16, в другое время дня – 5 заторов, некоторые из них надолго остановили движение.
Например, во время утреннего пика затор на проспекте Пилайтес наблюдался в течение 155 минут. Пробки не осталось только в 9.30 ч., но потом образовался еще один затор, который длился около 60 минут. Итак, некоторые водители, ехавшие с проспекта Пилайтес в сторону проспекта Лайсвес провели в заторе 215 минут или 3,5 ч.
Согласно статистике, похожей была ситуация и на ул. Озо (в сторону перекрестка с ул. Гялвону), в заторах стояли те, кто ехал из Шешкине. Утренний затор длился 60 минут, а потом еще один затор длился 70 минут, итого водители стояли в этом месте 2 часа.
Утренний затор на ул. Укмергес в сторону ул. Гележинё Вилко длился 130 минут, а после 9.30 ч. образовался еще один затор на 40 минут. Водители стояли на этой улице около 3 часов.
Еще пару часов стояли машины на ул. Укмергес в сторону перекрестка с ул. Миколо Летувё, а 145 минут на ул. Гележинё Вилко в сторону перекрестка с ул. Укмергес.
Больше 100 минут утренний затор наблюдался на ул. Калварию в сторону перекрестка с ул. Жальгирё, на ул. Оланду - в сторону кольца и на ул. Й.Ясинскё в сторону перекрестка с ул. Памянкальнё.
Вечером стояло 5 больших заторов, они длились больше 2 часов. На ул. Гележинё Вилко в сторону перекрестка с ул. Жальгирё автомобили стояли 160 минут, на 5 минут меньше длился затор на ул. Жирню (стояли машины, которые ехали из центра в сторону Минского шоссе).
150 минут наблюдался затор на ул. Лукишкю в сторону ул. Гинею. А затор на ул. Оланду в сторону кольца длился 145 минут (на 30 минут дольше, чем утром). Два часа стояли заторы на ул. Карейвю в сторону перекрестка с ул. Калварию и Озо.
За последние 30 дней в часы утреннего пика в столице зафиксирован 341 затор, вечером - 364 затора. По утрам самые большие заторы наблюдаются на ул. Калварию в сторону центра к перекрестку с ул. Жальгирё (135 минут). По вечерам самые большие заторы наблюдаются на ул. Озо в сторону перекрестка ул. Карейвю и Калварию (211 минут).