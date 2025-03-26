Вильнюсцы просят о помощи: строительство в Старом городе вызвало возмущение

Застройщик ЗАО Rolitus планирует строительство на ул. Бокшто, 21A. Для его осуществления планируется вырубка деревьев.
Жители обеспокоены. „В сердце Старого города планируют спилить 16 деревьев, которые находятся под охраной. Мы, жители соседнего здания и дома номер 9 на ул. Шв. Казимеро, против таких решений, мы выступили с поправками к проекту. Аппетит застройщика огромен. Планируется срубить не несколько, а больше 10 деревьев. Состояние всего нескольких из них неважное (эти заявления застройщика должен подтвердить независимый эксперт), остальные планируют срубить только из-за строительства“, – сказано в письме Delfi.
Жители убеждены, что деревья на этом участке ценные, они формируют ландшафт Старого города, видны с разных точек – с горы Гедиминаса, горы Трех крестов, с перекрестка ул. Майронё и Аукштайчу, с бастиона.
„Как упоминалось, планируют вырубить 16 из 23 охраняемых деревьев.
Застройщик явно хитрит, указывая на сохраняемые деревья Nr. K8, L6, K24. На планах видно, что корни этих деревьев попадут в зону подземной застройки. Кроме того, над их корнями оборудуют пешеходные тропы. Эти решения нанесут вред деревьям. В перспективе продолжительность жизни этих деревьев снизится.
Охраняемое дерево Nr. Ą25 пересаживать не надо, но это хотят сделать из-за планов застройщика. Дерево Nr. 25 - взрослое, планируемая пересадка нанесет ему ущерб. Нет никаких гарантий, что дерево выживет или срок его жизни не сократится.
Однако и тут хитрят даже с помощью „компенсаций“. Согласно планам, около пересаженного дерева Nr. Ą25 в нескольких метрах планируют посадить клены. Крона пересаженного дерева Nr. Ą25 будет в зоне ствола кленов. Очевидно, что деревья будут конкурировать, а дерево Nr. Ą25, если не погибнет, закроет собой посаженный клен.
В центре участка планируется посадка кленов над подземной частью здания или рядом с ней, однако такое место не подходит для роста деревьев.
Очевидно, что оставшиеся на „бумаге“ деревья пострадают во время строительства. Для строительства подземной части надо будет выкопать больший котлован, чем отмечено в планах. По сути, будут повреждены корни всех оставшихся деревьев. Кроны деревьев пострадают от строительной техники“, – сказано в письме Delfi.
Жители считают, что тот факт, что планы в 2019 году одобрил прежний главный архитектор Вильнюса, не важен.
Жители предлагают отказаться от строительства корпусов A и C, а также подземной части здания в охраняемой зоне корней деревьев.
Они также просят Вильнюсский муниципалитет не выдавать разрешение на вырубку деревьев на ул. Бокшто, 21A.
Кроме того, жители сравнили эту ситуацию с историей 2023 г., когда планировали спилить 9 деревьев около памятника Ромену Гари. Тогда деревья удалось спасти.
В проектных предложениях указано, что проектировщик - ЗАО Aketuri architektai. Глава проекта – Томас Сегалис из Viltekta. Авторы проекта - Лукас РЕкявичюс, Милда Рекявичене и Эймантас Драпанаускис.
На вопросы Delfi представители Viltekta не ответили.
После публикации статьи комментарий Delfi прислал глава Aketuri architektai Рекявичюс.
Он сказал Delfi, что проект создавался и разрабатывался последовательно, все вопросы обсуждались с заинтересованными сторонами.
„Здание, развалины которого остались на участке, стояло наискосок от улицы, сформированной позже. Известно, что в нем действовала пивоварня, рядом рос сад, но фруктовые деревья не сохранились. Незастроенная часть участка после II мировой войны заросла деревьями – в основном кленами. Пространственная структура этого участка достаточно новая: не сохранилась точная форма участка, не осталось пивоварни, сада, да и сама улица – современная. Поэтому историческое тождество улицы значительно изменилось“, – сказал архитектор. О заметил, что в ходе застройки планируется сохранение зеленой территории на ул. Бокшто. „Главное – массив деревьев на этом участке сохранится, сначала их будет меньше, но потом деревья вырастут, и зелень вернется“, – сказал Рекявичюс.
В проектных предложениях указано, что площадь участка – 1473 кв. м. Планируется оборудовать подземную стоянку на 15 мест.
Планируется общая площадь – 1952,6 кв. м. Площадь наземной постройки – 1046,5 кв. м. Площадь подземной части – 906,6 кв. м. Здание будет двухэтажным с мансардой. Построят 7 квартир.
Глава компании Rewo Эдвинас Малевскис сказал Delfi, что компания купила этот участок в 2024 году с детальным планом и проектными предложениями.