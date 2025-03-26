Вильнюсцы просят о помощи: строительство в Старом городе вызвало возмущение

„Здание, развалины которого остались на участке, стояло наискосок от улицы, сформированной позже. Известно, что в нем действовала пивоварня, рядом рос сад, но фруктовые деревья не сохранились. Незастроенная часть участка после II мировой войны заросла деревьями – в основном кленами. Пространственная структура этого участка достаточно новая: не сохранилась точная форма участка, не осталось пивоварни, сада, да и сама улица – современная. Поэтому историческое тождество улицы значительно изменилось“, – сказал архитектор. О заметил, что в ходе застройки планируется сохранение зеленой территории на ул. Бокшто. „Главное – массив деревьев на этом участке сохранится, сначала их будет меньше, но потом деревья вырастут, и зелень вернется“, – сказал Рекявичюс.