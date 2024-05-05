Вильнюсцы присоединились к Всемирному забегу Wings For Life

Всемирный забег Wings For Life – это не обычный забег. Во время него все участники во всех странах мира стартуют в одну и ту же минуту, будь то ночь или день.

Участникам в Литве повезло – они стартовали на второй день. Часть энтузиастов, желавших лучше ощутить атмосферу единения, собрались вместе, чтобы начать бег в парке Вингис, другие бежали где угодно, там, где им было удобно.

Более того, через 30 минут после начала забега стартовала виртуальная CATCHER CAR, скорость которой увеличивалась каждые полчаса. Когда она преодолела ту же дистанцию, что и бегун, то есть когда программа его поймала, забег в этом году для него закончился. Это хорошая мотивация добиваться с каждым годом все лучших и лучших результатов и веселая изюминка, добавляющая бегу динамичности.