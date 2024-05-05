Вильнюсцы присоединились к Всемирному забегу Wings For Life

Всемирный забег Wings For Life – это не обычный забег. Во время него все участники во всех странах мира стартуют в одну и ту же минуту, будь то ночь или день.
Участникам в Литве повезло – они стартовали на второй день. Часть энтузиастов, желавших лучше ощутить атмосферу единения, собрались вместе, чтобы начать бег в парке Вингис, другие бежали где угодно, там, где им было удобно.
Более того, через 30 минут после начала забега стартовала виртуальная CATCHER CAR, скорость которой увеличивалась каждые полчаса. Когда она преодолела ту же дистанцию, что и бегун, то есть когда программа его поймала, забег в этом году для него закончился. Это хорошая мотивация добиваться с каждым годом все лучших и лучших результатов и веселая изюминка, добавляющая бегу динамичности.
Бегуны получили возможность не только заниматься спортом и хорошо провести время, но и одновременно внести свой вклад в финансирование исследований, направленных на лечение травм позвоночника. Их цель — помочь людям, получившим травмы, встать на ноги и наслаждаться жизнью.
С момента запуска Wings For Life до начала этого года уже собрано 43,8 млн евро на исследования по лечению травм позвоночника и 276 научных исследований. были профинансированы. Каждый евро идет напрямую им, поскольку все административные расходы берет на себя Red Bull. Сколько было собрано в этом году, организаторы объявят позже.