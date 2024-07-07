Вильнюсцы оценили клубничный фестиваль как неудачное мероприятие

42% участников опроса (577 голосов) назвали фестиваль неудачным мероприятием. Еще 31% (425 человек) сказали, что идея хорошая, но на празднике не хватало клубники.
„Это был фестиваль сала, а не клубники, как говорили торговцы - берите сало, пахнущее клубникой“, – писали жители столицы.
„Идея отличная, но хотелось бы больше клубники. Ярмарка – это здорово, поскольку бюджет сделали именно участники ярмарки, насколько мне известно, цены за места были высокие. Не хватило самого праздника, „клубничной“ деятельности. А ведь идея благодарная для ассортимента и деятельности. Может, просто не надо было называть фестиваль клубничным, тогда не было бы таких ожиданий? Хочется верить, что это был первый блин, в следующем ошибки исправят“, – комментировали другие.
„Неважно, какой фестиваль - клубничный или огуречный, результат – такой же: рынок, те же товары, часто промышленные, которые не в тему к клубнике. Хотелось, как обещали, увидеть реальных ягодоводов с поздней клубникой, а были сыры, колбаса, сало, мыло, свечи, одежда“, – писали читатели портала.
Всего 8% вильнюсцев (104 человека) сказали, что им понравился фестиваль. 19% (254 человека) сказали, что вопрос неактуальный.
Опрос проходил с 1 по 5 июля, в нем приняли участие 1360 человек.
Напомним, что первый Клубничный фестиваль в Вильнюсе состоялся в последние выходные июня. Организаторы обещали, что на фестивале можно будет купить клубнику, но посетители нашли ее только в одном месте.