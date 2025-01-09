Вильнюсцы обязаны сортировать текстиль: за нарушение ждут штрафы

В Литве расширяется сеть по сбору текстиля. Жители могут пользоваться более чем 1700 контейнерами. В ближайшие годы их число будет расти. Министерство охраны окружающей среды призывает жителей ответственно сортировать мусор, включая текстиль, принять участие в экономики замкнутого цикла.
„Инфраструктура сортировки текстиля – важный шаг в деле охраны природы. Это побуждает к устойчивому использованию отходов. Просим жителей активно пользоваться такой возможностью и сортировать текстиль“, – сказала представитель министерства Вилма Славинскене.
По действующим законам, контейнеры для сбора текстиля должны ставить рядом с торговыми местами, заправочными станциями, садоводческими товариществами, рядом с другими сортировочными контейнерами и в других посещаемых жителями местах. Важно чтобы на 1000 жителей в старостве приходился один контейнер. В густонаселенных городах на 2000 жителей устанавливают один контейнер и чаще вывозят отходы из него.
Если текстиль грязный и мокрый, то перед тем как бросить его в контейнер, надо его упаковать в непромокаемую упаковку.
Текстиль, пропитанный маслами и химическими веществами, которые представляют собой опасные отходы, собирают отдельно, его также можно сдавать на площадках для сбора крупногабаритных отходов.
Муниципалитеты обязаны информировать жителей о действующем порядке на своем сайте, на сайте администратора вывоза отходов и т.д. Информация должна быть ясной и понятной, иллюстрированной пиктограммами.
Важно знать, что за несоблюдение правил сортировки текстиля ждут штрафы. Согласно Кодексу административной ответственности, штраф составляет от 30 до 140 евро, за повторное нарушение – от 140 до 600 евро.
В Литве в 2023 году отдельно было собрано 12 000 тонн текстиля. Больше 60% этих отходов были переработаны, а остальное сожгли или утилизировали на свалках.
На данный момент мощности переработки текстиля в Литве ограничены. Всего несколько компаний перерабатывают текстиль и производят такие товары, как тряпки для уборки или нетканые материалы. Для создания новых изделий текстиль используют только в школах, детских садах и творческих мастерских.
В 2025 году министерство планирует инвестировать 10,2 млн. евро в переработку текстильных изделий.