Вильнюсцы обязаны сортировать текстиль: за нарушение ждут штрафы

В Литве расширяется сеть по сбору текстиля. Жители могут пользоваться более чем 1700 контейнерами. В ближайшие годы их число будет расти. Министерство охраны окружающей среды призывает жителей ответственно сортировать мусор, включая текстиль , принять участие в экономики замкнутого цикла.

„Инфраструктура сортировки текстиля – важный шаг в деле охраны природы. Это побуждает к устойчивому использованию отходов. Просим жителей активно пользоваться такой возможностью и сортировать текстиль“, – сказала представитель министерства Вилма Славинскене.

По действующим законам, контейнеры для сбора текстиля должны ставить рядом с торговыми местами, заправочными станциями, садоводческими товариществами, рядом с другими сортировочными контейнерами и в других посещаемых жителями местах. Важно чтобы на 1000 жителей в старостве приходился один контейнер. В густонаселенных городах на 2000 жителей устанавливают один контейнер и чаще вывозят отходы из него.