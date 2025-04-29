2025.04.29 07:05

Вильнюсцы недовольны переменами на перекрестках: увеличиваются заторы

 
ru.DELFI.lt
Naujasis šviesoforas
Naujasis šviesoforas
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

В столице Литвы были перерегулированы светофоры. После перемен улучшились позиции пешеходов и велосипедистов. По словам представителей муниципалитета, цель изменений - побуждение жителей Вильнюса к гармоничной мобильности. В среднем время ожидание пешеходов уменьшилось на 30% – с 47 до 33,5 секунд. Портал Made in Vilnius интересовался, как это оценили жители столицы.

43% опрошенных (201 голос) не считают эти перемены положительными, поскольку только увеличивают заторы на дорогах. Еще 25% (114 голосов) сказали, что эти изменения нужны были на определенных перекрестках.

„Советская планировка. Пешеходные и велосипедные дорожки не должны быть соединены с улицами. Они должны идти в обход и как можно меньше пересекаться с транспортом“, – пишут жители.

28% (128 голосов) одобрили перемены, сказав, что право первенства должно быть у пешеходов. Еще 5% (21 голос) сказали, что этот вопрос не актуален.

MadeinVilnius.lt провел опрос с 21 по 25 апреля. В опросе участвовали 464 жителя.

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