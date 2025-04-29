Вильнюсцы недовольны переменами на перекрестках: увеличиваются заторы

43% опрошенных (201 голос) не считают эти перемены положительными, поскольку только увеличивают заторы на дорогах. Еще 25% (114 голосов) сказали, что эти изменения нужны были на определенных перекрестках.

„Советская планировка. Пешеходные и велосипедные дорожки не должны быть соединены с улицами. Они должны идти в обход и как можно меньше пересекаться с транспортом“, – пишут жители.

28% (128 голосов) одобрили перемены, сказав, что право первенства должно быть у пешеходов. Еще 5% (21 голос) сказали, что этот вопрос не актуален.