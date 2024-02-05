Вильнюсцы не видят разницы между работой местных водителей городских автобусов и водителей из Ганы

35% участников опроса не заметили никакой разницы и считают, что все водители управляют автобусами одинаково (608 человек). 25% пассажиров (433 человека) недовольны качеством работы водителей из Африки.

18% довольны работой иностранцев (306 человек). Еще 23% респондентов сказали, что этот вопрос неактуален (397 голосов).

Опрос проводился с 29 января по 2 февраля. В нем участвовали 1744 читателей портала.