Вильнюсцы не видят разницы между работой местных водителей городских автобусов и водителей из Ганы

 
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ФОТО: SĮ „Susisiekimo paslaugos“

В Вильнюсе пассажиров городского транспорта возят водители из Ганы. 30 водителей и автослесарей из этой африканской страны в декабре 2023 года трудоустроила компания Transrevis. Портал MadeinVilnius.lt опросил вильнюсцев, чтобы узнать, как они оценивают качество работы иностранцев.

35% участников опроса не заметили никакой разницы и считают, что все водители управляют автобусами одинаково (608 человек). 25% пассажиров (433 человека) недовольны качеством работы водителей из Африки.

18% довольны работой иностранцев (306 человек). Еще 23% респондентов сказали, что этот вопрос неактуален (397 голосов).

Опрос проводился с 29 января по 2 февраля. В нем участвовали 1744 читателей портала.

Компания Transrevis уверяла, что работники из Ганы очень доброжелательные, дружелюбные, открытые, всегда готовы пройти на помощь. Сообщалось, что эти водители получают такую же зарплату, как и литовские водители.

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