Вильнюсцы не верят, что Национальный стадион будет построен

Как показал опрос MadeinVilnius.lt, 41% жителей (960 голосов) считают, что Национальный стадион не будет построен.

"Я не верю в это, потому что уже отмыто столько денег и люди столько раз разочаровывались, что, кажется, этому нет конца. А еще цена ненормальная, в несколько раз выше, чем в Каунасе, даже не считая тех денег, которые в него уже вложены", - комментируют читатели.

Наоборот, 30 % респондентов (703 голоса) верят в проект только потому, что проект перешел к компании Hanner.

"Стадион будет построен. Идеальное сочетание деловых и общественных интересов. Кстати, футбольный стадион на 44 000 мест в столице Ганы был построен в 1962 году. Сейчас в Вильнюсе много водителей автобусов из Ганы, которые с нетерпением ждут стадиона в Вильнюсе", - говорят другие.

Еще 19 % (443 голоса) считает, что стадион будет построен, но точно не раньше 2026 года. Они дают на строительство Национального стадиона пять лет. Еще 11% (258 голосов) говорят, что вопрос стадиона для них неактуален.