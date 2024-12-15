Вильнюсцы не скрывают улыбок: конструкция кривая?

„Конструкция кривая или просто в глазах мелькает?“ - спрашивают жители.

В муниципалитете уверяют, что поскольку елка в этом году живая, то получить прямую конструкцию крайне сложно. Именно из-за этого она может показаться кривой.

„Ствол елки встроен в центр конструкции, но посередине ствол слегка закручивается, из-за чего вверху видно отклонение. Нужно понять, что ель натуральная, поэтому невозможно получить прямую конструкцию, как в случае с металлическим каркасом“, — говорит Габриэлюс Грубинскас, специалист по связям со СМИ Вильнюсского городского самоуправления.