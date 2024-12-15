2024.12.15 13:03

Вильнюсцы не скрывают улыбок: конструкция кривая?

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus Kalėdų eglės įžiebimas
Vilniaus Kalėdų eglės įžiebimas
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Хотя жители и гости города не скрывают восхищения по поводу новогодней елки в этом году, от их глаз не ускользнула одна деталь. Об этом пишет портал MadeinVilnius.

„Конструкция кривая или просто в глазах мелькает?“ - спрашивают жители.

В муниципалитете уверяют, что поскольку елка в этом году живая, то получить прямую конструкцию крайне сложно. Именно из-за этого она может показаться кривой.

„Ствол елки встроен в центр конструкции, но посередине ствол слегка закручивается, из-за чего вверху видно отклонение. Нужно понять, что ель натуральная, поэтому невозможно получить прямую конструкцию, как в случае с металлическим каркасом“, — говорит Габриэлюс Грубинскас, специалист по связям со СМИ Вильнюсского городского самоуправления.

Так что жители действительно были правы – конструкция не проходит ровно посередине елки. Однако это не мешает любоваться празднично украшенным зеленым деревом и расположенным вокруг него рождественским городком.

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