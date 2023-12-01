Вильнюсцы не получают выплаты на аренду жилья, поэтому боятся остаться на улице

Виктория из Вильнюса уже два месяца не получает деньги на аренду. Мать двоих детей не может выплатить всю сумму на свою зарплату.

"Я работаю поваром. Зарплата у меня небольшая, поэтому мне нелегко", – сказала женщина.

По словам Виктории, из-за того, что опаздывают компенсации, приходится залезать в долги.

"В прошлом месяце мне пришлось брать деньги в долг, чтобы заплатить за жилье, в этом месяце я снова обратилась, пытаюсь как-то достучаться, чтобы хотя бы узнать, когда именно заплатят деньги", – сказала она.

Vilniaus miesto būstas отмечает, что в этом году за компенсациями обратилось почти в два раза больше людей, чем в прошлом, поэтому денег не хватило.

"Если в прошлом году за весь год было 3400 заявок, то в этом до 31 октября поступило 5950Я, – сказала директор Vilniaus miesto būstаs Росита Жибелене.

Соцмин отмечает, что планы составляют по предыдущему году, поэтому в этом году никто не думал, что будет такой наплыв просителей.