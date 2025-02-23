Вильнюсцы не хотят платить налог на заторы

„Общественный транспорт в часы пик тоже переполнен, пересесть невозможно. Кроме того, для большинства ездящих на машинах общественный транспорт слишком медленный – особенно если еще едешь с промежуточными остановками (надо детей в сады или школы отвезти). Достаточно того, что стоишь в заторе, наоборот, людям должны платить компенсацию (поскольку не гарантировано сообщение, места в образовательных учреждениях рядом с домом и т.д.)“, – отмечали респонденты.

„Пока нет нормального общественного транспорта (трамвая), как в европейском городе, где живет больше 0,5 млн. жителей, все будут ездить на своих автомобилях, а не стоять час в 53 автобусе, дыша друг другу в затылок“, – писали вильнюсцы.

Не секрет, что Литва – страна автомобилистов. Поэтому результат опроса не удивил – 71% участников опроса (876 голосов) сказал, что против такого налога, что это глупость.

Всего 18% участников опроса (221 голос) считают, что надо ввести такой налог. Еще 8% (104 голоса) считают, что такой налог должен быть, но только в Старом городе. Еще 3% (32 голоса) сказали, что у них нет мнения.

Опрос был проведен с 17 по 21 февраля, в нем участвовали 1233 респондента.

„Система должна выглядеть так – считывают номера в определенные часы. Например, в Стокгольме, Милане это действует, могло бы действовать и в Литве. Это сократило бы потоки, побудило бы людей пересесть на общественный транспорт“, – сказал глава ПУ Žiedinė ekonomika Домантас Трацявичюс.

Собранные средства пошли бы на улучшение общественного транспорта.