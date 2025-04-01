Вильнюсцы не хотят платить евро за 30-минутный билет

„Мы прислушались к ожиданиям и пожеланиям жителей Вильнюса, и с 1 июля (...) 30-минутный билет будет возвращен. Я чувствовал, читал, слышал ваши вопросы и недовольство в связи с упразднением 30-минутного билета как в социальных сетях, так и на мероприятиях. Я согласен – на совете мы поспешили, требовалась более продолжительная дискуссия. Мы получили урок, такие вопросы в будущем будет обсуждать дольше“, – сказал 31 марта Бенкунскас.
Правда, пока одни жители радовались., что здравый смысл все же победил, другие критиковали власти за цены.
„Билет на 30 минут подорожает на 53,846%. А билет на 60 минут подорожает на 38,9%. Это несправедливо“, – писали жители.
„ОГО…. какая цена/соотношение – минут будет стоить 1 евро, а 1 час – 1.25 евро“, – удивлялись они.
„Отлично, что возвращаете 30-минутный билет, но верните и его цену – не повышайте плату за общественный транспорт, поощряйте люди пользоваться им“, – возмущались вильнюсцы.
Мэр сказал, что установленная горсоветом ценовая политика останется в силе, поскольку нужны инвестиции в обновление транспорта, пересмотр маршрутов, другую инфраструктуру.
Правда, горсовет еще не принял решение о 30-минутном билете, этот вопрос только внесет в повестку заседания.
Мэра в понедельник критиковали и оппоненты.
„2 важных момента: решение принимает не он (мэр), а совет, плюс 30-минутный билет будет стоить 1 евро (60 мин – 1.25 евро). Когда мэр писал в социальной сети, он вторую „мелочь“ не упоминал. Верно, пусть народ радуется“, – сказал член горсовета Александрас Нямунайтис.
„Бенкунскас, не дожидаясь принудительного возвращения, „добровольно“ заявил, что предложит горсовету, которым управляют консерваторы, вернуть 30-минутный билет! Правда, он будет почти в два раза дороже, чем сейчас и только на 25 центов дешевле 60-минутного. Такая ценовая политика напоминает своеобразную месть мэра вильнюсцам за протест – примерно так, хотели 30 минут, нате“, – сказал бывший мэр столицы Артурас Зуокас.
Горсовет в начале марта принял решение о повышении цен на общественный транспорт и упразднении 30-минутного билета.
Стоимость часового билета увеличивается с 0,9 до 1,25 евро. 30-дневный билет (включая выходные) подорожает c 29 до 38 евро, а 30-дневный билет только в будние дни – с 26 до 40 евро.
Цена 12-месячного проездного увеличится с 310 до 405 евро, а цена 90-дневного проездного увеличится с 81 до 110 евро. В это время стоимость 1-дневного билета увеличится с 5 евро до 7,5 евро, 3-дневного – с 8 до 13,5 евро, а 3-месячного – с 81 до 125 евро.
Также вводятся новые типы билетов – семейные, групповые, для больших групп и билеты на две поездки.
При этом сохраняются действующие скидки для студентов и школьников, а также другие, предусмотренные законом, за исключением годовых проездных билетов для пенсионеров – цена приравнивается к стоимости проездного билета для учащихся начальной школы и увеличивается с 2,9 до 10 евро.
По данным муниципалитета, цены на общественный транспорт не менялись с 2013 г., а инфляция за это время составила 51%.