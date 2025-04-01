Вильнюсцы не хотят платить евро за 30-минутный билет

„Мы прислушались к ожиданиям и пожеланиям жителей Вильнюса, и с 1 июля (...) 30-минутный билет будет возвращен. Я чувствовал, читал, слышал ваши вопросы и недовольство в связи с упразднением 30-минутного билета как в социальных сетях, так и на мероприятиях. Я согласен – на совете мы поспешили, требовалась более продолжительная дискуссия. Мы получили урок, такие вопросы в будущем будет обсуждать дольше“, – сказал 31 марта Бенкунскас.