2024.05.13 12:13

Вильнюсцы не хотят, чтобы на Лукишкской площади появился пляж

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
Пляж на Лукишкской площади в центре Вильнюса, который был там устроен в 2020 г, стал легендой. Многим вильнюсцам нравилось проводить там досуг, общаться и даже работать. Однако парламент принял закон, которым признал эту площадь репрезентативной. Этот закон помешал муниципалитет снова устроить на площади пляж. Журналисты интересовались мнением вильнюсцев, хотели бы они, чтобы в этом месте летом устроили пляж.

Почти каждый второй вильнюсец сказал, что не хотел бы пляж на Лукишкской площади. Такой ответ дали 48% участников опроса (1260 голосов). 30% (773 голоса) сказали, что пляж на площади – отличная идея и они не против его возвращения.

"Лучше восстановили бы упраздненный пляж на реке Вильняле, у подножия Трех крестов. Там можно было бы не только полежать на пляже, но и искупаться", – писали жители.

Вильнюсе полно других более подходящих для пляжа мест. И более приятных. И не потому, что это место напротив бывшего здания КГБ. Просто зачем сыпать песок на площади, если в Вильнюсе есть природные пляжи. И потом, у Белого моста можно, всего пара шагов от Лукишкской площади", – писали читатели.

Еще 14% респондентов (371 голос) сказали, что пляж им не мешал и мог бы быть и сейчас. 8% сказали, что этот вопрос для них не актуален (200 участников).

Портал MadeinVilnius.lt провел опрос с 6 по 10 мая, в нем участвовали 2604 участника портала.

В конце июня 2020 г. на части площади был устроен пляж, туда привезли песок (300 куб. м) и расставили лежаки, гамаки, сделали волейбольную площадку.

Это решение вызвало критику общества и ярые политические дискуссии. Критики говорили, что такой проект для Лукишкской площади не подходит.

После этого в дело вмешался парламент и решил, что на этой площади подобных развлечений быть не может, что надо чтить память погибших здесь повстанцев.

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