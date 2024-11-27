Вильнюсцы на остановках смогут найти бесплатные зонты

„В эти дни мы будем оставлять зонты на остановках в Вильнюсе и Каунасе. Если вы заметите их, возьмите и сосканируйте QR-коды, прочитайте информацию. Обратиться за помощью, если нарушены права потребителей, так же просто, как открыть зонт“, – сказано в сообщении.

Жители могут делиться фотографиями по адресу komunikacija@vvtat.lt и получить призы. На фото должен быть зафиксирован найденный зонт и человек, который его нашел.

Эта акция должна обратить внимание жителей на права потребителей.