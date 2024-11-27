2024.11.27 00:00

Вильнюсцы на остановках смогут найти бесплатные зонты

 
ru.DELFI.lt
Skėčiai
Skėčiai
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis

В ближайшие дни на разных остановках общественного транспорта вильнюсцы смогут найти бесплатные зонты. Их там оставят работники Государственной службы по защите прав потребителей. Зонты несут важную весть и должны напомнить о защите прав потребителей, пишет порталmadeinvilnius.lt.

„В эти дни мы будем оставлять зонты на остановках в Вильнюсе и Каунасе. Если вы заметите их, возьмите и сосканируйте QR-коды, прочитайте информацию. Обратиться за помощью, если нарушены права потребителей, так же просто, как открыть зонт“, – сказано в сообщении.

Жители могут делиться фотографиями по адресу komunikacija@vvtat.lt и получить призы. На фото должен быть зафиксирован найденный зонт и человек, который его нашел.

Эта акция должна обратить внимание жителей на права потребителей.

Подробно о том, как и когда подается заявление в Службу по защите прав потребителей, можно найти здесь.

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