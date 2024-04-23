Вильнюсцы могут рассчитывать на помощь в размере до 7260 евро

Лица, достигшие 100-летнего возраста - им выплачивают 1375 евро;

Семьи, в которых одновременно родилось трое и больше детей - 2200 евро;

Лица, которые отбыли в колонии срок заключения не меньше 6 месяцев – 220 евро;

Семьи из группы социального риска, если в них родился ребенок, на приданое для малыша получают 385 евро.

Жители, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, могут обращаться за целевыми пособиями. Его могут выделять как сразу группе совместно проживающих людей, так и одному человеку. Размер этих выплат составляет от 165 до 7260 евро.