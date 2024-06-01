Вильнюсцы купаются в холодном борще: оригинальный фестиваль вызвал огромный интерес

11 часов состоялось открытие фестиваля. Акция началась на всех площадках вокруг рынка Тимос и парка Кудру. В 12 часов в парке Кудру состоялся спектакль Моники Дирсите „Корни“. В 13 часов на улице Аукштайчю устанавливались рекорды холодного борща.
Во время мероприятия участников ждет множество эксклюзивных и бесплатных развлечений: каток на Бастионной горе, рекордный стол с холодным борщом, выбор самого красивого костюма, специальные зоны для детей, выступления известных музыкальных коллективов, и с 18 часов - еще и необыкновенный марафон официантов, преодолеть который придется пролив как можно меньше холодного борща. Самый быстрый участник, пробежавший дистанцию 600 метров, будет награжден специальными призами от спонсоров фестиваля.
Официанты продемонстрируют свое мастерство
Жители некоторых европейских стран привыкли отмечать особые гастрономические праздники, устраивая специальные забеги. Например, в Германии популярен бег с бокалами, а в Великобритании – со сковородой-блинами. Во время фестиваля вильнюсского холодного борща такое развлечение попробуют и в Вильнюсе – на дистанции в 600 метров официанты пробегут с тарелками холодного борща. Важно будет не только быстро преодолеть трассу, но и не пролить находящийся на подносе холодный борщ.
По словам президента Литовской ассоциации отелей и ресторанов Эвалды Шишкаускене, подобные марафоны для поваров и официантов проводятся уже более двадцати лет, только позже традиция прекратилась: „Такие веселые марафоны, в которых важен не результат, а настрой участников набирают все большую популярность. Кроме того, таким образом мы можем показать навыки и физическую подготовку официантов, необходимые для выполнения этой работы. Мне бы хотелось, чтобы каждый молодой человек попробовал эту профессию, ведь это настоящая школа жизни, уроки которой будут полезны для достижения карьерных высот. Ведь есть вещи, которым невозможно научиться по учебникам: обслуживание клиентов, выстраивание отношений, быстрая реакция и стрессовые ситуации, требующие решения, знакомство с разными людьми дает бесценный опыт“.
Раньше участникам марафонов, проводимых в Литве, приходилось преодолевать дистанцию с бокалами, а холодный борщ им придется нести впервые: „Официанты обычно соревнуются в оригинальных нарядах, в необычной одежде или аксессуарах, поэтому их изобретательные костюмы мы будем ждать и на этом розовом марафоне. Хорошо, что фестиваль „Вильнюсский холодный борщ“ расширяется и охватывает все больше улиц города. Мы ожидаем отличного настроения участников, решимости на победу и бурной поддержки зрителей“.
После старта возле костела Святой Екатерины, официанты и любители преодолеют дистанцию к Ратушной площади, пересекая улицы Вильняус и Вокечю. Желающим принять участие в мероприятии придется приехать раньше – регистрация с 17.00 до 18.00 состоится в сквере С.Монюшко возле костела Св.Екатерины.
Фестиваль выходит за пределы Старого города
Довиле Александравичене, руководитель агентства по развитию туризма и бизнеса города Go Vilnius, организующего фестиваль холодного борща, говорит, что идея организовать забег с холодным борщом возникла после того, как она заметила необычные гастрономические традиции в других странах Европы.
„Марафон розовых официантов вдохновлен забегами в Париже и Мюнхене. Этой весной во французской столице 200 официантам пришлось преодолеть расстояние в 2 км, неся в одной руке традиционный французский завтрак. Также на более раннем немецком пивном фестивале Октоберфест участники соревновались в беге с бокалами, полными пива. Поэтому мы надеемся, что и марафон холодного борща, и весь фестиваль станут уникальной европейской гастрономической традицией, которая, несомненно, привлечет внимание иностранных туристов“, — говорит руководитель Go Vilnius.
Хотя розовый марафон пройдет в Старом городе столицы, а большую часть развлечений фестиваля можно найти недалеко от рынка Тимос, различные мероприятия ждут и в других частях города. Участников фестиваля приглашают на экскурсию по реке Вильняле, в художественные галереи и музеи, а также на „Розовый пикник“ на лугу усадьбы Воке.
Шестичасовой спектакль-перфоманс „Корни“ художницы Моники Дирсите также пройдет в парке Кудра, а после насыщенного активного дня участники приглашаются на впечатляющий праздничный концерт на Ратушной площади, где выступят известные литовские коллективы и исполнители.
По словам Д. Александравичене, экспериментальный Вильнюсский фестиваль холодного борща, который впервые прошел в прошлом году, в этом году разросся и стал еще разнообразнее: „Мы рады, что к фестивалю с энтузиазмом присоединились почти 200 партнеров: рестораны, гостиницы, музеи , организаторы экскурсий и развлечений. Мы наблюдаем растущий интерес иностранных туристов и средств массовой информации к проходящему в начале лета фестивалю, который, несомненно, станет хорошей традицией. Вместе мы на один день раскрасим город в розовый цвет, и надеемся, что это новость распространится по всему миру. Итак, предлагаю вам нарядиться тематике холодного борща и вместе устроить праздник“.