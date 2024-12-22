Вильнюсцы больше не хотят молчать: инфраструктура улиц в плачевном состоянии

56% вильнюсцев (555 голосов) говорят, что инфраструктура улиц находится в критическом состоянии, что требуется как можно скорее увеличить пропускную способность улиц. Еще 21% участников опроса (209 голосов) считают, что инфраструктура находится в критическом состоянии, но не думают, что в ближайшем будущем что-то может измениться.
„Нынешняя сеть разработана для в два раза меньшего города и числа машин. Необходимо дублировать магистральные дороги, строить эстакады на перекрестках и т.д. Это огромные деньги. Однако кое-что надо делать. В первую очередь для района Пилайте нужна Северная улица с транспортными узлами и нижним проездом около Дворца печати, может эстакаду над перекрестком с объездной дорогой. Однако Северная улица, вернее ее участок, ведущий в Пилайте, может появиться только после завершения оборудования на ул. Неменчинес и виадуков в Гарюней и, возможно, Таранде. Речь идет о 60 000 жителей в Вилкпеде, значит, надо думать о четырехполосной дороге в Каунас из Пилайте через Рикантай и т.д.“, – пишут жители.
„Надо не увеличивать пропускную способность, а создавать альтернативу. Многие пользуются приложениями, которые в случае заторов направляют по другой дороге, но у нас это разве что та же дорога, но дворами. Почему из Пилайте в центр ведет только одна дорога? Почему не проложена Северная улица? Когда перестанете останавливать проекты, если не видите, как на них нажиться? Нужен тщательный анализ, не такой, который нужен, чтобы показать желаемый результат (как это было с новым торговым центром Akropolis), а такой, который помогает создать стратегию в масштабах города“, – комментируют другие.
17% участников опроса (170 голосов) считают, что надо как можно чаще пользоваться общественным транспортом. И всего 4% (43 голоса) думают, что с инфраструктурой в городе все в порядке. 1% (14 голосов) ничего не могли сказать по этому вопросу.
„Если увеличить пропускную способность улиц, автомобилей станет больше. Будет лишь хуже. Общественный транспорт, велосипеды, пешком, все это надо развивать с максимальной скоростью. Плюс расширение города по плану „все в 10 минутах хода пешком“, – предлагают жители.
„Единственное решение - быстрое метро“, - считают жители.
MadeinVilnius.lt провел опрос с 16 по 20 декабря. В нем участвовал 991 житель.