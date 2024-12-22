Вильнюсцы больше не хотят молчать: инфраструктура улиц в плачевном состоянии

„Надо не увеличивать пропускную способность, а создавать альтернативу. Многие пользуются приложениями, которые в случае заторов направляют по другой дороге, но у нас это разве что та же дорога, но дворами. Почему из Пилайте в центр ведет только одна дорога? Почему не проложена Северная улица? Когда перестанете останавливать проекты, если не видите, как на них нажиться? Нужен тщательный анализ, не такой, который нужен, чтобы показать желаемый результат (как это было с новым торговым центром Akropolis), а такой, который помогает создать стратегию в масштабах города“, – комментируют другие.