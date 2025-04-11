Вильнюсцу не разрешили зарядить батарею самоката в торговом центре: в чем дело

В редакцию Delfi написал вильнюсец (имя и фамилия редакции известны), который сказал, что в торговом центре Europa ему не разрешили зарядить батарею самоката. Он хотел воспользоваться розетками для посетителей.
„Абсурд - утверждают, что самокат может воспламениться, сгорит торговый центр“, – писал он.
Представитель Europa Виктория Гражене сказала, что людей, приезжающих на электросамокатах, просят оставлять транспортное средство за дверью, на улице, в специальных местах.
„Такие же правила распространяются и на другие средства микромобильности, например, велосипеды, сегвеи и др.“, – заметила она.
По словам Гражене, розетки в ТЦ предназначены для телефонов, планшетов, компьютеров и т.д.
„Мы соблюдаем новейшие рекомендации по пожарной безопасности, это значит, что в помещении заряжать батарею самокатов нельзя, поэтому мы не можем предложить такую возможность“, – заметила она.
По словам представителя Департамента пожарной безопасности и спасения Винцаса Саснаускаса, аккумуляторы самокатов представляют угрозу пожара и взрыва.
„Это угрожает здоровью и жизни людей, их имуществу. Дым в короткое время может заполнить помещение и пресечь путь к эвакуации, ведь часто такие батареи заряжают в коридорах“, – сказал специалист.
По его словам, когда горит аккумулятор, появляется расплавленная масса, могут вылетать металлические запчасти, которые станут причиной возгорания других предметов и помещений.
„Критическое воздействие дыма и жара достигается в течение 3 минут, путь к эвакуации может быть отрезан, им нельзя будет воспользоваться“, – рассказал собеседник.
По его словам, по действующим правилам пожарной безопасности не запрещено заряжать батареи электросамокатов в помещении ТЦ или других зданий.
„Однако ТЦ и другие компании могут подготовить свои внутренние правила пожарной безопасности и, согласованные в общем порядке, которые могут быть не менее жесткими, чем установлены государством“, – сказал Саснаускас.
Он прибавил, что за последние 4 года число пожаров, связанных с возгоранием аккумуляторов, выросло: в прошлом году было зафиксировано 39 таких пожаров. В этом году - 7.