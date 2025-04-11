Вильнюсцу не разрешили зарядить батарею самоката в торговом центре: в чем дело

В редакцию Delfi написал вильнюсец (имя и фамилия редакции известны), который сказал, что в торговом центре Europa ему не разрешили зарядить батарею самоката. Он хотел воспользоваться розетками для посетителей.

„Абсурд - утверждают, что самокат может воспламениться, сгорит торговый центр“, – писал он.

Представитель Europa Виктория Гражене сказала, что людей, приезжающих на электросамокатах, просят оставлять транспортное средство за дверью, на улице, в специальных местах.

„Такие же правила распространяются и на другие средства микромобильности, например, велосипеды, сегвеи и др.“, – заметила она.

По словам Гражене, розетки в ТЦ предназначены для телефонов, планшетов, компьютеров и т.д.