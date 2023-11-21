Вильнюсцев ждут пробки: вскоре начнется реконструкция транспортного узла у Akropolis

"Проект многофункционального комплекса включает в себя реконструкцию транспортного узла улиц Укмергес и Озо. В настоящее время завершается разработка проекта транспортных коммуникаций", — прокомментировал специалист по связям Вильнюсского городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас.

Ранее муниципалитет сообщил, что на перекрестке улиц Укмергес и Озо планируется восстановить петлевое соединение. Реконструкция также должна включать в себя демонтаж светофорного перекрестка между улицей Озо и соединительной дорогой с улицей Укмергес, а также нерегулируемого поворота с улицы Озо на улицу Укмергес. В ходе реконструкции должны быть построены кольцевая развязка и подземный пешеходный переход.