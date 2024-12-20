Вильнюсцев старшего возраста муниципалитет призывает принять участие в Программе деятельных сеньоров

„Первоначально программу назвали „Корзина положительных эмоций для сеньоров“. Уже само название говорит за себя – хочется, чтобы пожилые люди были здоровы физически и эмоционально, жили полноценной жизнью, чтобы было меньше апатии и одиночества. Для сеньоров предложат разные виды деятельности. Мы говорили с активными сеньорами, выясняли, чем они хотели бы заниматься, смотрели, что может предложить рынок. Конечно, в Вильнюсе и сейчас есть клубы сеньоров, коллективы, общины. Но не все они финансируются, некоторые держатся на личном энтузиазме“, – сказала вице-мэр Доналда Мейжелите.