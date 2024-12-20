Вильнюсцев старшего возраста муниципалитет призывает принять участие в Программе деятельных сеньоров

„Мы хотим, чтобы вильнюсские сеньоры оставались физически активными, могли общаться с единомышленниками и содержательно проводить досуг. Уже два года пожилые люди посещают кинотеатры во время „недели кино для пожилых людей“, каждое последнее воскресенье месяца могут бесплатно посещать бассейн, посещать бесплатные спортивные занятия. Если горсовет одобрит, появятся и другие виды деятельности“, – сказал мэр города Валдас Бенкунскас.
Неправительственные организации, ассоциации, поставщики услуг неформального обучения и другие юридические лица, а также самозанятые педагоги приглашают вильнюсцев старшего возраста совершенствовать свои навыки. На разные программы будет выделено от 5000 до 15 000 евро.
„Первоначально программу назвали „Корзина положительных эмоций для сеньоров“. Уже само название говорит за себя – хочется, чтобы пожилые люди были здоровы физически и эмоционально, жили полноценной жизнью, чтобы было меньше апатии и одиночества. Для сеньоров предложат разные виды деятельности. Мы говорили с активными сеньорами, выясняли, чем они хотели бы заниматься, смотрели, что может предложить рынок. Конечно, в Вильнюсе и сейчас есть клубы сеньоров, коллективы, общины. Но не все они финансируются, некоторые держатся на личном энтузиазме“, – сказала вице-мэр Доналда Мейжелите.
Цель программы - создать активный досуг для пожилых людей, сделать так, чтобы они могли участвовать в социальной жизни, несмотря на социальный статус.
Пожилые люди смогут заниматься предложенными видами деятельности бесплатно.