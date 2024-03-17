Вильнюсцев шокировало необычное объявление: "Скоро к Боженьке?"

Глава Литовской ассоциации брокеров Гедрюс Павилёнис оценил рекламу так: "Если это на самом деле реклама брокера, то это неэтичная реклама. Но я не думаю, что это реклама услуги. Это не предложение услуг, это предложение перенять недвижимость, вряд ли мы найдем человека, который отдаст свое имущество и еще займется оформлением документов. Тем более, что это реклама направлена на людей старшего возраста".
С другой стороны, по его мнению, такой рекламой брокер может пользоваться, чтобы получить известность. По его мнению, многие оценивают ее как шутку.
Брокер Мантас Микочюнас сказал, что такая реклама порочит имя брокеров. По его словам, одна из проблем в Литве - отсутствие контроля в этой сфере.
"Это неэтичная реклама, попытка воздействовать на человека. В моральном плане, я думаю, что это неэтично перед людьми, на которых рассчитана реклама. Но у нас специальность брокера не регламентирована (работа брокера), никто не может сказать этично или нет, а по закону, это объявление в принципе ничего не нарушает", – считает он.
Журналист выяснил, что эта реклама брокера Адаса Ужкурайтиса , который сказал, что использует этот рекламный трюк для привлечения внимания.
"Я ищу людей, которые отдают ненужное им имущество. А если появится тот, кто скажет, что у него нет наследников и он оставит имущество мне в наследство, то я заботился бы об этом человеке, как о члене семьи, но пока таких не нашлось", – сказал он.
По словам Ужкурайтиса, он готов перенять имущество, которое никому не нужно, которое никто не покупает, а его владельцы не могут из-за этого имущества получать помощь.
"Например, есть у человека старая избушка, разваленная, у человека нет денег привести все в порядок, избушку никто не покупает, муниципалитет ее не берет. В результате человек и продать не может, но и не может получить компенсацию или выплаты из-за наличия имущества", – сказал он.
Ужкурайтис сказал, что к нему обращались люди, но обычно обозленные родственники или те, кто хочет его похвались за хорошее чувство юмора.