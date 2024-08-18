2024.08.18 13:52

Вильнюсцев предупредили: на одном из столичных пляжей купаться не рекомендуется

 
ru.DELFI.lt
paplūdimys vilniuje
paplūdimys vilniuje
ФОТО: Grinda

Институт гигиены не рекомендует купаться в бассейнах пляжа в Новой Вильне, пишет портал madeinvilnius.

12 августа качество воды на пляжах реки Вильня в Новой Вильне и Каунасского водохранилища I не соответствовало установленным гигиеническим требованиям, сообщает Центр укрепления здоровья Института гигиены.

Однако утверждается, что в зоне купания Каунасского водохранилища I после повторных анализов воды загрязнений обнаружено не было, поэтому купаться можно.

6 августа по результатам анализа воды на пляже в городе Вильнюсе, в Новой Вильне установлено, что количество кишечных энтерококков на 100 мл воды установлено в 2,2 раза выше разрешенной нормы.

После повторных микробиологических исследований в зоне купания этого пляжа, 12 августа было установлено, что загрязнение продолжается.

После проверки качества воды 2 августа 97 рекреационных зон установлено микробиологическое загрязнение в озере Даугай возле Школы технологий и бизнеса города Алитус и 12 августа в зонах отдыха Бабенайского карьера в Кедайняйском районе. 8 августа после повторных проверок микробиологического загрязнения в зоне отдыха Даугай не выявлено.

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