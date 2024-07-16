Вильнюсцам на пять минут придется открыть краны

Согласно гигиеническим нормам, температура горячей воды всегда должна быть не менее 50 °C, так как именно при такой температуре легионеллы не размножаются. Если вы заметили, что температура воды в вашей квартире не соответствует норме, обратитесь к менеджеру или управляющему здания, чтобы обеспечить соблюдение требований по профилактике легионеллеза.