Вильнюсца возмутили результаты опроса о городском транспорте: на деле все иначе

„Кто участвовал в опросе? Были ли среди респондентов люди, которые регулярно ездят в переполненных автобусах? Автобусы и троллейбусы приезжают с опозданием, об удобной пересадке можно лишь мечтать“, – писал читатель портала Юозас.
По его словам, летом общественный транспорт - отдельная тема для обсуждения. Летом ездит меньше пассажиров, но в часы пик они всегда полны людей. Причина - сокращение числа автобусов и троллейбусов.
„Опрос показал, что вильнюсцы хорошо оценили скорость движения общественного транспорта, пересадки и расписания. Начнем со скорости. Есть места, где транспорт тащится на скорости 50 км/ч, а максимальная скорость там 70 км/ч. Я уже молчу про троллейбусы, из-за которых на ровном месте образуются заторы. О пересадках вообще промолчу. Вы когда-нибудь пробовали ездить из ТЦ „Панорама“ в „Акрополис“? Или из Senukai на ул. Укмергес в ТЦ Ozas? Машина преодолевает это расстояние за 7-10 минут. А как с общественным транспортом? Удобно ли пересесть из 3G до Шешкинской горы? Удобна ли инфраструктура, когда идешь с остановки на остановку? Нормально ли, когда едешь на такое расстояние с пересадками?“ – писал Юозас.
Он критиковал и расписание. По словам читателя, в других странах Европы быстрые автобусы ездят каждые несколько минут. В Вильнюсе их приходится ждать 15 минут. А если автобус не скорый, то иногда ездит 1-2 раза в час. Вильнюсец возмущался и тем, что в городе несколько лет не было ночного транспорта. Правда, муниципалитет вернул два маршрута и только по выходным.
Читатель не понимает, кто участвовал в опросе, как этих людей опрашивали.
„Может, участвовали водители автобусов?“ – шутил вильнюсец.
По его словам, опрос надо проводить напрямую на сайте JUDU или в транспорте. Тогда можно быть уверенным, что участники пользуются услугами общественного транспорта регулярно.
Последнее, на что жаловался вильнюсец – это кондиционеры, которые или не работают, или отключены, или их нет. По его словам, этим летом поездка в общественном транспорте сродни пытке. Жарко, душно, нечем дышать.