Вильнюсца возмутили результаты опроса о городском транспорте: на деле все иначе

„Опрос показал, что вильнюсцы хорошо оценили скорость движения общественного транспорта, пересадки и расписания. Начнем со скорости. Есть места, где транспорт тащится на скорости 50 км/ч, а максимальная скорость там 70 км/ч. Я уже молчу про троллейбусы, из-за которых на ровном месте образуются заторы. О пересадках вообще промолчу. Вы когда-нибудь пробовали ездить из ТЦ „Панорама“ в „Акрополис“? Или из Senukai на ул. Укмергес в ТЦ Ozas? Машина преодолевает это расстояние за 7-10 минут. А как с общественным транспортом? Удобно ли пересесть из 3G до Шешкинской горы? Удобна ли инфраструктура, когда идешь с остановки на остановку? Нормально ли, когда едешь на такое расстояние с пересадками?“ – писал Юозас.