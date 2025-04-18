Вильнюсца в Ниде удивила цена на суп дня: это ненормально

Есть в Ниде и иностранцы, в основном немцы.
Некоторые отдыхающие уже принимают „солнечные ванны". Лпдей у моря немного, но они уже загорают и бродят по воде.
Больше отдыхающих в центре курорта. Туда-сюда снуют велосипедисты. Велосипеды здесь можно взять напрокат.
Мужчина, предлагающий велосипеды и самокаты, сказал Delfi, что в выходные на курорте ожидается наплыв отдыхающих. „Приедет много людей. В гостиницах забронировано много номеров. Надеемся на хороший заработок“, – сказал он.
Уже появились и торговцы янтарем. Очереди около их киосков не стоят, но время от времени отдыхающие там останавливаются.
Приехавшие уже гуляют по центру города.
Открылись уже некоторые кафе и рестораны.
Суп дня в работающем в центре Ниды кафе стоит 5 евро, а холодный борщ - 6 евро. Острый суп из фасоли обойдется в 7 евро. Цеппелины с мясом или творогом стоят 10 евро. Бургеры продают по 13 евро. Картофельные блины со сметаной стоят 10 евро.
Карбонад с грибным соусом обойдется в 13 евро. Свиная рулька стоит 20 евро. Куриный карбонад - 16 евро.
Салаты в этом кафе стоят 12-13 евро, а рыбные блюда - 14-18 евро.
Вильнюсец Каролис с женой и двумя детьми приехал в Ниду в четверг вечером и останется здесь до вечера в понедельник.
За ночлег семья заплатила 500 евро.
„Цены на жилье на праздники выросли. Чувствуется, что есть спрос. Мы привезли свои велосипеды, поэтому арендовать не придется. Однако меня удивила цена на суп дня. В этом году она выросла до 5 евро. Это ненормально. Что будет в сезон? Сейчас ведь не сезон. Страшно подумать, что ждет летом. В квартире, которую мы сняли, нет хорошей кухни, приходится есть в кафе. Летом мы в Ниду не ездим из-за высоких цен, поэтому приезжаем до лета“, – сказал Каролис.
За паром пришлось заплатить 23,20 евро, плюс 10 евро местный экологический сбор. Один въезд в Нерингу стоит больше 30 евро.
Летом такая поездка будет еще дороже. С 20 июня по 20 августа за въезд на легковом авто придется платить 50 евро, раньше было 30 евро.