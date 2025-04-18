Вильнюсца в Ниде удивила цена на суп дня: это ненормально

„Цены на жилье на праздники выросли. Чувствуется, что есть спрос. Мы привезли свои велосипеды, поэтому арендовать не придется. Однако меня удивила цена на суп дня. В этом году она выросла до 5 евро. Это ненормально. Что будет в сезон? Сейчас ведь не сезон. Страшно подумать, что ждет летом. В квартире, которую мы сняли, нет хорошей кухни, приходится есть в кафе. Летом мы в Ниду не ездим из-за высоких цен, поэтому приезжаем до лета“, – сказал Каролис.