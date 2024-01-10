Вильнюс завершил процесс реституции земельных участков

Этого достаточно для восстановления права собственности на землю для 2790 граждан. Это количество участков почти в 2,5 раза превышает перечень ожидающих, поэтому у людей будет выбор.

С 2018 года Вильнюсское городское самоуправление передало НЗС 1521 новый участок государственной земли, из которых 1378 предназначены для индивидуального жилищного строительства, а 143–169,46 га общей площади – для коммерческой, производственной или промышленной деятельности.

"При поиске земельного участка под новую школу, детский сад, бассейн, нам зачастую приходилось сталкиваться с процессом реституции – сначала нужно было вернуть гражданам землю, принадлежавшую их бабушкам, дедушкам и родителям. Наконец, мы завершили проектирование участков, подлежащих возвращению, и новые участки для возвращения больше не будут формироваться, поэтому у нас будет больше свободы в планировании необходимой населению инфраструктуры", – заявил мэр Вильнюсского городского самоуправления Валдас Бенкунскас .

По данным самоуправления, завершение процесса, длящегося с 1991 г., позволит более плавно планировать развитие города и обеспечить инфраструктуру, необходимую для нужд населения.

Новые участки государственной земли были спроектированы в различных частях территории города Вильнюса, для индивидуального жилищного строительства в районах, расположенных дальше от центра, – в Новой Вильне, а участки коммерческого или промышленного назначения – в Науйининкай.

Сложный процесс восстановления собственности на землю проводился в бывших до национализации рядовых деревнях, которые теперь уже давно вошли в состав города. В них земля для жителей была разделена на ряды различной площади без формирования отдельных участков, поэтому возврат был затруднен. Тем не менее в итоге проектирование участков на этих территориях завершилось.