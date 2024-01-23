Вильнюс заполонила сельскохозяйственная техника: в центр города лучше не ехать

Тракторы, несколько лесовозов уже заполнили основные улицы столицы от Кафедральной площади до площади им. Винцаса Кудирки. К некоторым тракторам прикреплены плакаты "Нет фермеров, нет еды, нет будущего", "Только "друзьям" Литвы дают миллионы, чтобы они купили себе птиц", "Если ты сегодня ел – благодари фермера, 400 км не беда" и др.

Фермеры приехали в Вильнюс из разных регионов Литвы. Они утверждают, что разочарованы диалогом с окружением министра сельского хозяйства Кястутисом Навицкасом, последней декларацией посевов и сложной бюрократией.

"За три года министр с фермерами не смог согласовать ни одного вопроса. Были представлены самые разные предложения, но даже проблему многолетних лугов не удалось решить, не идет на разговоры. (...)

Что касается дизельного топлива, птичек: мы остаемся козлами отпущения из-за того, что птицы исчезают, но ведь мы живем на природе, любим природу", – сказал фермер из Купишкского района Миндаугас.