Вильнюс занял первое место как самый дружелюбный город мира

 
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ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Шестьдесят городов мира, в которых людям легче всего пользоваться платформами для поездок, каршеринга, совместного кредитования, аренды самокатов и т.п., были определены в четвертом рейтинге "Индекс экономики совместного использования", опубликованном сегодня Центром потребительского выбора (Consumer Choice Center). В этом году Вильнюс занял первое место, за ним следуют Буэнос-Айрес (Аргентина), Мадрид (Испания), Белград (Сербия) и Лондон (Великобритания), об этом пишет столичный портал madeinvilnius.lt.

Когда речь заходит о готовности городов к работе с платформами совместного использования ресурсов (как с точки зрения законодательства, так и с точки зрения доступности), Вильнюс получил наивысший балл — 155 из 160, говорится в пресс-релизе. Единственная причина, по которой Вильнюс не набрал максимальное количество баллов, — это специальный налог на платформы совместного использования.

"Заняв в 2020 году первое место в рейтинге, Вильнюс постепенно укрепляет свои позиции в качестве технологического хаба в Центрально-Восточной Европе и странах Балтии. Об этом свидетельствуют как частные инвестиции в создание европейского технограда, так и государственно-частное партнерство Литвы в обеспечении инноваций в области финансовых технологий. Наш индекс показывает, что Вильнюс может похвастаться высоким уровнем доступности как поездок, так и всех остальных услуг в рамках экономики совместного пользования, на который сильно влияют как налоговая, так и лицензионная среда", — сказал Эмиль Панзару, руководитель исследования Центра потребительского выбора.

Экономика совместного пользования в Литве является крупнейшей в странах Балтии, ее оборот в 2021 году составит до 10,5 миллиарда евро, а к услугам каршеринга прибегал примерно каждый пятый житель Литвы.

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