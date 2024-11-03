2024.11.03 07:07

Вильнюс за счет повышения платы за парковку планирует собрать на треть больше денег

 
ru.DELFI.lt
Automobilių parkavimas
Automobilių parkavimas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Вильнюсский муниципалитет планирует повысить плату за парковку во всех пяти зонах. Компания „Услуги сообщения“ (Judu) надеется собрать на треть больше денег, пишет портал madeinvilnius.lt.

Об этом сказал представитель „Услуг сообщения“ Йонас Дамидавичюс.

Он сказал, что собранные деньги пойдут на прокладку пешеходных и велосипедных дорожек.

„Не планируется увеличить нагрузку на контролеров, вводится система э-контроля“, – сказал Дамидавичюс.

В 2023 году компания собрала 18,2 млн. евро в качестве налога за парковку ( в этом году планирует собрать 22 млн. евро).

В соответствии с проектом, в синей зоне час парковки будет стоить не 2,5, а 4 евро, в красной – не 1,5, а 2,5 евро, в желтой – не 0,6, а 1 евро, в зеленой – не 0,3, а 0,5 евро.

На остальной территории Вильнюса планируется ввести белую зону, где парковка будет стоить 0,2 евро в час.

Если человек декларировал место жительства в белой зоне, то он должен получить в „Услугах сообщения“ электронный документ, освобождающий от уплаты налога за первый автомобиль (за второй - 6 евро в месяц или 72 евро в год).

Вильнюсский горсовет обсудит это предложение на заседании 6 ноября. Если предложение будет одобрено, плата будет введена с июля 2025 года.

По словам Дамидавичюса, цель повышения платы за парковку - решение проблемы парковочных мест и побуждение жителей пользоваться общественным транспортом.

Он подчеркнул., что плата за стоянку в самой дешевой зоне Вильнюса - ниже, чем в других столицах Европы, равно как и в самой дорогой.

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