Вильнюс за счет повышения платы за парковку планирует собрать на треть больше денег

Об этом сказал представитель „Услуг сообщения“ Йонас Дамидавичюс.
Он сказал, что собранные деньги пойдут на прокладку пешеходных и велосипедных дорожек.
„Не планируется увеличить нагрузку на контролеров, вводится система э-контроля“, – сказал Дамидавичюс.
В 2023 году компания собрала 18,2 млн. евро в качестве налога за парковку ( в этом году планирует собрать 22 млн. евро).
В соответствии с проектом, в синей зоне час парковки будет стоить не 2,5, а 4 евро, в красной – не 1,5, а 2,5 евро, в желтой – не 0,6, а 1 евро, в зеленой – не 0,3, а 0,5 евро.
На остальной территории Вильнюса планируется ввести белую зону, где парковка будет стоить 0,2 евро в час.
Если человек декларировал место жительства в белой зоне, то он должен получить в „Услугах сообщения“ электронный документ, освобождающий от уплаты налога за первый автомобиль (за второй - 6 евро в месяц или 72 евро в год).
Вильнюсский горсовет обсудит это предложение на заседании 6 ноября. Если предложение будет одобрено, плата будет введена с июля 2025 года.
По словам Дамидавичюса, цель повышения платы за парковку - решение проблемы парковочных мест и побуждение жителей пользоваться общественным транспортом.
Он подчеркнул., что плата за стоянку в самой дешевой зоне Вильнюса - ниже, чем в других столицах Европы, равно как и в самой дорогой.