Вильнюс за счет повышения платы за парковку планирует собрать на треть больше денег

Об этом сказал представитель „Услуг сообщения“ Йонас Дамидавичюс.

Он сказал, что собранные деньги пойдут на прокладку пешеходных и велосипедных дорожек.

„Не планируется увеличить нагрузку на контролеров, вводится система э-контроля“, – сказал Дамидавичюс.

В 2023 году компания собрала 18,2 млн. евро в качестве налога за парковку ( в этом году планирует собрать 22 млн. евро).

В соответствии с проектом, в синей зоне час парковки будет стоить не 2,5, а 4 евро, в красной – не 1,5, а 2,5 евро, в желтой – не 0,6, а 1 евро, в зеленой – не 0,3, а 0,5 евро.

На остальной территории Вильнюса планируется ввести белую зону, где парковка будет стоить 0,2 евро в час.