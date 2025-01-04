Вильнюс вошел в ТОП мировых туристических направлений

Важная оценка для туризма в Вильнюсе
Wanderlust, один из самых известных и старейших журналов о путешествиях в Великобритании, пользуется большим авторитетом в туристической индустрии. Ежегодно добавляя в свои списки рекомендаций разные города и регионы, аудитория издания достигает более 1,2 млн путешественников. По словам Джорджа Кипуроса, главного редактора журнала Wanderlust, список ТОП направлений журнала не только раскрывает туристический потенциал выбранных территорий, но и способствует их популярности.
„Вильнюс становится все более заметной и привлекательной точкой на международной туристической карте. Только что опубликованный список Wanderlust представляет собой важную оценку, подтверждающую, что современный подход, прочные партнерские отношения с игроками туристического сектора и целенаправленная презентация города на международной арене дают заметные результаты. Аутентичность Вильнюса переплетается с современностью, а устойчивые идеи и уникальный опыт становятся все более важными для путешественников и побуждают их приезжать сюда еще не раз“, — говорит Эгле Гирдзияускайте, руководитель отдела коммуникаций Вильнюсского агентства туризма и развития бизнеса Go Vilnius.
По ее словам, включение в этом году в список журнала „Good To Go“ также иллюстрирует пользу целенаправленных действий и сотрудничества с иностранными журналистами. В течение 2024 года Вильнюс посетили 74 журналиста, среди которых была и команда издания Wanderlust.
Получил еще и другие титулы
Рекомендация известного туристического издания – не единственная оценка, которую получил Вильнюс. Начавшийся год будет исключительным еще и потому, что Вильнюс в этом году становится рождественской столицей Европы и европейской зеленой столицей.
Зарубежные СМИ также все чаще обращают внимание на Вильнюс - только за праздничный декабрь город упоминался более чем в 170 изданиях Германии, Великобритании и других европейских стран. Рождественская елка столицы вновь оказалась в числе самых красивых, например, тот же Wanderlust отдал ей первое место в мире. Большой интерес вызвала также Вильнюсская рождественская ярмарка, украшенные городские скульптуры, каток, праздничные поезда и другие развлечения.
В последний месяц года Вильнюс часто рекомендуют другие издания. Столица Литвы недавно включена в список туристических трендов одного из крупнейших британских изданий Daily Mail, опубликовавшее Travel Hotlist 2025. Это и другие издания - их более 30 - рекомендуют Вильнюс по разным причинам: архитектура, гастрономические впечатления, возможность увидеть зеленую столицу Европы, Старый город которой включен в список ЮНЕСКО.
Кроме того, стоит вспомнить, что еще в ноябре всемирно известное издание гидов путешествий Lonely Planet признало Литву вторым лучшим туристическим направлением в мире, которое необходимо посетить в 2025 году, и первой страной в Европе. Вильнюс был отмечен как один из важнейших достопримечательностей страны: зеленый, яркий, современный и с исключительной историей.
„Все эти оценки не только повышают известность города в международном масштабе, но и укрепляют имидж Вильнюса как устойчивого, культурно развивающегося и инновационного города. Ежегодно мы проводим исследование популярности и имиджа Вильнюса, что позволяет нам наблюдать, как меняется и растет осведомленность о городе в Европе, и помогает нам стратегически планировать коммуникацию следующего года за рубежом“, — говорит Э. Гирдзияускайте.
По данным Go Vilnius, за первые три квартала прошлого года Вильнюс посетили почти 927 тыс. туристов, в том числе 645 тыс. зарубежных туристов. В основном город посещали путешественники из соседних Польши, Германии, Беларуси, Латвии, Эстонии, а также Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Столицу также открывают для себя туристы из Нидерландов, Италии и стран Азии.