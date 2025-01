Вильнюс вошел в ТОП мировых туристических направлений

Вильнюс получил еще одну важную международную оценку – престижный британский туристический журнал Wanderlust включил столицу нашей страны в список рекомендуемых мировых направлений для посещения в 2025 году (The 2025 Good To Go List). Вильнюс был выбран из более, чем 800 мест по всему миру и попал в финальный список, состоящий всего из 25 заслуживающих внимания и уникальных мест, пишет портал MadeinVilnius.