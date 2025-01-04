Вильнюс вошел в ТОП мировых туристических направлений

„Вильнюс становится все более заметной и привлекательной точкой на международной туристической карте. Только что опубликованный список Wanderlust представляет собой важную оценку, подтверждающую, что современный подход, прочные партнерские отношения с игроками туристического сектора и целенаправленная презентация города на международной арене дают заметные результаты. Аутентичность Вильнюса переплетается с современностью, а устойчивые идеи и уникальный опыт становятся все более важными для путешественников и побуждают их приезжать сюда еще не раз“, — говорит Эгле Гирдзияускайте, руководитель отдела коммуникаций Вильнюсского агентства туризма и развития бизнеса Go Vilnius.

Wanderlust, один из самых известных и старейших журналов о путешествиях в Великобритании, пользуется большим авторитетом в туристической индустрии. Ежегодно добавляя в свои списки рекомендаций разные города и регионы, аудитория издания достигает более 1,2 млн путешественников. По словам Джорджа Кипуроса, главного редактора журнала Wanderlust, список ТОП направлений журнала не только раскрывает туристический потенциал выбранных территорий, но и способствует их популярности.

По ее словам, включение в этом году в список журнала „Good To Go“ также иллюстрирует пользу целенаправленных действий и сотрудничества с иностранными журналистами. В течение 2024 года Вильнюс посетили 74 журналиста, среди которых была и команда издания Wanderlust.

Получил еще и другие титулы

Рекомендация известного туристического издания – не единственная оценка, которую получил Вильнюс. Начавшийся год будет исключительным еще и потому, что Вильнюс в этом году становится рождественской столицей Европы и европейской зеленой столицей.