Вильнюс вошел в ТОП-100 городов мира

"Оказаться в числе сильнейших городов мира, несомненно, помогли успешный прием саммита НАТО, смелые маркетинговые решения и трехлетняя программа 700-летия Вильнюса, которую заметили как мировые СМИ, так и организаторы различных наград", - цитируется мэр столицы в пресс-релизе.

Глава компании Euromonitor International Виталий Владыкин согласился с В. Бенкунскасом, что включение Вильнюса в список ТОП-100 этого года обусловлено успешно организованным саммитом НАТО и громко прозвучавшими в мире маркетинговыми кампаниями.

"2023 год стал успешным для Вильнюса не только потому, что столица Литвы с размахом отметила свое 700-летие и слаженно организовала саммит НАТО, но и потому, что успешно работала над вопросами развития туризма. Несмотря на все геополитические и экономические вызовы, Вильнюс смог внести существенный вклад в активное восстановление постпандемического туристического сектора и улучшить поток туристов из-за границы", - сказал эксперт.