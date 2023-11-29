Вильнюс украшен рождественскими декорациями

1 декабря в столице зажгут огни на главной елке города, однако дух Рождества уже чувствуется на улицах Старого города. Некоторые витрины напоминают настоящие произведения искусства.
В последние годы жители и бизнес охотно участвуют в праздничном марафоне, украшая город.
Портал Delfi напоминает, что в городе проводят конкурс на самую красивую витрину, в последние годы в конкурсе побеждало кафе Ponių laimė, магазин ювелирных изделий Laura Antiques Fine Jewellery, ресторан Balzac, кафе Augustas ir Barbora love story cafe, ресторан Sugamour.
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