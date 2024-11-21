Вильнюс - титулованная европейская столица Рождества

„Эта престижная оценка утвердила значимость создаваемых десятилетиями рождественских традиций, мероприятий и развлечений как для жителей Вильнюса, так и для гостей города. Мы хотим, kadчтобы всем перед Рождеством в городе было уютно, чтобы каждый нашел не только уникальные подарки, опыт, но и наиболее подходящий способ празднования Рождества, наслаждался его духом. Мы рады, что наши усилия в деле поощрения общности, соблюдения традиций и придать им новые краски, оценила и международная комиссия“, – сказала вице-мэр Симона Белюне.