Вильнюс - титулованная европейская столица Рождества

„Эта престижная оценка утвердила значимость создаваемых десятилетиями рождественских традиций, мероприятий и развлечений как для жителей Вильнюса, так и для гостей города. Мы хотим, kadчтобы всем перед Рождеством в городе было уютно, чтобы каждый нашел не только уникальные подарки, опыт, но и наиболее подходящий способ празднования Рождества, наслаждался его духом. Мы рады, что наши усилия в деле поощрения общности, соблюдения традиций и придать им новые краски, оценила и международная комиссия“, – сказала вице-мэр Симона Белюне.
На комиссию благоприятное впечатление произвело ежегодное праздничное украшение Старого города в Вильнюсе, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, инициативы поощряющие единство общины, устойчивые и инновационные решения.
„Такое внимание к Вильнюсу только подтверждает, что мы - одно из рождественских направлений-икон. Столичную елку уже ряд лет подряд упоминают в зарубежных СМИ и в рекламе организаторов путешествий, а традицию ее украшения National Geographic TV включило в число самых интересных. Если в праздники Вильнюс посещает около 100 000 туристов, то, я верю, что европейская столица Рождества привлечет внимание еще большего числа туристов“, – сказала глава Go Vilnius Довиле Александравичене.
Кроме Вильнюса европейскими столицами Рождества 2025 были выбраны: Целе (Словения) и городок Ноха (Испания). В этом году эти престижные титулы получили также Брно (Чехия), Уотерфорд (Ирландия) и Альманса (Испания).
Сеть рождественских городов (Christmas Cities Network) поощряет культурные, социальные и экономические рождественские ценности во всей Европе.