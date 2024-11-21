2024.11.21 15:01

Вильнюс - титулованная европейская столица Рождества

 
ru.DELFI.lt
2023 Kalėdų eglė
2023 Kalėdų eglė
ФОТО: Saulius Žiūra

Вильнюс получил титул европейской столицы Рождества 2025 учрежденной Европарламентом сети рождественских городов. Решение было принято международной комиссией, которая выделила самоотдачу Вильнюса в деле сохранения праздничного духа и похвалила город за способность сочетать рождественские традиции с новинками.

„Эта престижная оценка утвердила значимость создаваемых десятилетиями рождественских традиций, мероприятий и развлечений как для жителей Вильнюса, так и для гостей города. Мы хотим, kadчтобы всем перед Рождеством в городе было уютно, чтобы каждый нашел не только уникальные подарки, опыт, но и наиболее подходящий способ празднования Рождества, наслаждался его духом. Мы рады, что наши усилия в деле поощрения общности, соблюдения традиций и придать им новые краски, оценила и международная комиссия“, – сказала вице-мэр Симона Белюне.

Čiuožykla Valdovų rūmų kieme

На комиссию благоприятное впечатление произвело ежегодное праздничное украшение Старого города в Вильнюсе, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, инициативы поощряющие единство общины, устойчивые и инновационные решения.

Naujųjų metų sutikimas

„Такое внимание к Вильнюсу только подтверждает, что мы - одно из рождественских направлений-икон. Столичную елку уже ряд лет подряд упоминают в зарубежных СМИ и в рекламе организаторов путешествий, а традицию ее украшения National Geographic TV включило в число самых интересных. Если в праздники Вильнюс посещает около 100 000 туристов, то, я верю, что европейская столица Рождества привлечет внимание еще большего числа туристов“, – сказала глава Go Vilnius Довиле Александравичене.

Kalėdinis traukinukas

Кроме Вильнюса европейскими столицами Рождества 2025 были выбраны: Целе (Словения) и городок Ноха (Испания). В этом году эти престижные титулы получили также Брно (Чехия), Уотерфорд (Ирландия) и Альманса (Испания).

Trijų karalių eisena

Сеть рождественских городов (Christmas Cities Network) поощряет культурные, социальные и экономические рождественские ценности во всей Европе.

2019 Kalėdų eglė, Šachmatų karalienė
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