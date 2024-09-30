2024.09.30 07:07

Вильнюс снова ждут перемены: создают новое приложение Judu

 
ru.DELFI.lt
Bekontakčio atskaitymo sistema Vilniaus viešajame transporte
Bekontakčio atskaitymo sistema Vilniaus viešajame transporte
ФОТО: Robertas Narmontas | Delfi

Муниципальная компания „Услуги сообщения“, которой принадлежит бренд Judu, разработает приложение для общественного транспорта и парковки в Вильнюсе, пишет портал madeinvilnius.lt.

„В новом приложении обновят и расширят функции, обновят дизайн, оно будет удобнее для пользователей“, – сказал представитель Judu Домантас Станялис.

По его словам, приложение будет удобным и для велосипедистов с пешеходами.

Новое приложение объединит в себе нынешние приложения: m.Parking и m.Ticket.

По словам Станялиса, этим приложением смогут пользоваться все, независимо от того, в какой стране зарегистрирован оператор – сейчас m.Parking можно использовать только с литовскими номерами.

Обновленное приложение планируют представить в 2025 году.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии