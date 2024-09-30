Вильнюс снова ждут перемены: создают новое приложение Judu

„В новом приложении обновят и расширят функции, обновят дизайн, оно будет удобнее для пользователей“, – сказал представитель Judu Домантас Станялис.

По его словам, приложение будет удобным и для велосипедистов с пешеходами.

Новое приложение объединит в себе нынешние приложения: m.Parking и m.Ticket.

По словам Станялиса, этим приложением смогут пользоваться все, независимо от того, в какой стране зарегистрирован оператор – сейчас m.Parking можно использовать только с литовскими номерами.