2024.08.09 12:35

Вильнюс снова повздорил с Ригой: на этот раз из-за трех жителей

 
ru.DELFI.lt
Ryga
Ryga
ФОТО: Alexander Welscher | dpa / Scanpix

Вильнюс снова повздорил с Ригой: на этот раз из-за трех жителей. Недавно в Wikipedia было сказано, что число жителей в этих городах отличается на 3 человека. Лидирует Рига. Это заинтересовало вильнюсское туристическое агентство Go Vilnius, пишет портал madeinvilnius.lt.

В Wikipedia было сказано, что в Риге живут 605 273 человек, а в Вильнюсе 605 270 человек. Go Vilnius поделился этим в социальных сетях.

„RIGA, возможно, у вас на трех жителей больше, но у нас есть три ресторана со звездами Michelin. Качество лучше количества, не так ли?“ – писали представители Go Vilnius.

Однако 7 августа анонимный пользователь уменьшил число жителей в Вильнюсе до 540 270 человек.

По данным Департамента статистики за июль 2024 года, в Вильнюсе и его окрестностях проживает 605 270 человек. Очевидно, что не по данным Wikipedia, а по официальным данным Департамента статистики, Вильнюс вскоре обойдет Ригу и больше на 3 человека.

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