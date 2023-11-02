Вильнюс сам будет решать, где и когда можно использовать фейерверки

 
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Vilnius, 2008 m. sausio 1 d. (ELTA) Naujųjų metų sutikimas sostinėje.
Vilnius, 2008 m. sausio 1 d. (ELTA) Naujųjų metų sutikimas sostinėje.
ФОТО: ELTA
Парламент Литвы намерен с середины 2024 г. ужесточить правила использования и продажи фейерверков, чтобы сделать их менее доступными, пишет madeinvilnius.lt.

31 октября в первом чтении парламент одобрил проект поправки к закону о контроле над пиротехникой: за проголосовали 90 депутатов, трое были против, а 18 воздержались.

Предлагается с начала января до конца ноября запретить использование самых популярных нешумных фейерверков, которые сейчас используют на огороженных территориях или так называемые фейерверки категории F2. Исключение будет касаться только тех торговцев, у которых будет разрешение на производство и хранение пиротехники всех типов в собственных помещениях, например в оружейном магазине.

Фейерверки категории F2 не смогут покупать и использовать подростки 16-17 лет, ими можно будет пользоваться только с 18 лет.

Предлагается также запретить продажу пиротехники по интернету.

Торговцев также хотят обязать информировать полицию через систему электронных услуг (PEPS) до конца ноября информировать, где будут продавать фейерверки категории F2. Если они этого не сделают, не смогут продавать фейерверки.

Однако парламент намерен предоставить муниципалитетам право на регламентацию порядка и мест использования профессиональных фейерверков – они на своей территории смогут запрещать или ограничивать их использование или устанавливать свои временные рамки.

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