2024.12.28 07:05

Вильнюс пытается вернуть себе улицу в городе

 
ru.DELFI.lt
Ruduo Vilniuje
Ruduo Vilniuje
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

Вильнюсский муниципалитет пытается перенять вспомогательную дорогу между у. А.Тумено, 4 и ул. Гинею, 14, пишет портал madeinvilnius.lt.

Прокурор в связи с этим вопросом обратился в Вильнюсский участковый суд.

„Суд принял иск“, – указала прокуратура.

По данным муниципалитета, цель иска - упразднение незаконных сделок, связанных с передачей проезда, кроме того, добиваются, чтобы этот проезд был передан муниципалитету.

По данным суда, в иске сказано, что строитель объекта компания Ranga IV (позже Ranga IV investicijos) с муниципалитетом в 2004 г заключила договор, по которому дорогу должны передать муниципалитету безвозмездно. Однако компания регистрировала ее как свою собственность.

„Строительство завершено, а передача не состоялась“, – указал муниципалитет.

Муниципалитет отметил, что по детальному плану, проезд предназначен для общества и необходим жителям.

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