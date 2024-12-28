Вильнюс пытается вернуть себе улицу в городе

Прокурор в связи с этим вопросом обратился в Вильнюсский участковый суд.
„Суд принял иск“, – указала прокуратура.
По данным муниципалитета, цель иска - упразднение незаконных сделок, связанных с передачей проезда, кроме того, добиваются, чтобы этот проезд был передан муниципалитету.
По данным суда, в иске сказано, что строитель объекта компания Ranga IV (позже Ranga IV investicijos) с муниципалитетом в 2004 г заключила договор, по которому дорогу должны передать муниципалитету безвозмездно. Однако компания регистрировала ее как свою собственность.
„Строительство завершено, а передача не состоялась“, – указал муниципалитет.
Муниципалитет отметил, что по детальному плану, проезд предназначен для общества и необходим жителям.