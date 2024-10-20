Вильнюс приглашает вас стать послами города

Жители – послы Вильнюса
Любимый утренний кофе в уютном кафе, прогулка по туманному парку, подсчет звезд с городских крыш или блуждание по загадочным дворикам Cтарого города, рассказывая гостю легенды Вильнюса – все это пробуждает воображение и оставляет яркие воспоминания о нашей столицы.
Продлить программу Meet a Local решено было именно осенью, когда предложение развлечений в городе снижается. Встреча с местными жителями в холодное время года может стать прекрасным опытом для туриста. Ожидается, что эта программа поможет завести новые знакомства, а нетрадиционное приглашение познакомиться с Вильнюсом вновь привлечет большое внимание иностранцев, как и в 2019 году.
По словам организаторов программы, руководителя агентства развития туризма и бизнеса Go Vilnius Довиле Александравичене, прежний успех побудил вернуться к инициативе.
„Пять лет назад этот проект вызвал большой интерес, поскольку такое сотрудничество выгодно обеим сторонам: и прибывающим туристам, и самим волонтёрам, которые придают смысл атмосфере Вильнюса как дружелюбного и гостеприимного города. Кроме того, такие интересные занятия сближают горожан с иностранцами, способствуют взаимопониманию и позволяют установить искренние дружеские отношения“.
Совершенствование английского языка и исторических знаний
Одним из волонтеров проекта, который уже присоединился к будущей инициативе, является Кристина Качкувене, бывший преподаватель английского языка и перевода в Вильнюсском университете. Она говорит, что хочет поддерживать уровень своего английского и помогать иностранцам приоткрыть завесу истории Вильнюса и всей Литвы.
„Мой самый главный мотив прихода в волонтерство – поделиться накопленным опытом и знаниями. Кроме того, мне хотелось, чтобы накопленные за жизнь знания английского языка не „ржавели“. За свою карьеру я много работала с различными иностранными делегациями, слушала рассказы гидов о Вильнюсе, накапливала исторические знания. К тому же мне приходилось жить в разные периоды, поэтому я могу раскрыть, почему сейчас в Литве особенно хорошо жить. Поэтому я решила еще раз присоединиться к проекту Meet a Local и поделиться своими знаниями с туристами“, — рассказывает участница проекта.
Она добавляет, что обычно показывает гостям города места, наиболее соответствующие их интересам. „После знакомства с человеком я уже через несколько минут чувствую, чем он интересуется, прислушиваюсь к его потребностям. Часто гость уже видел основные туристические достопримечательности, но не был, например, в нашем уникальном Ужуписе или отдаленных уголках Вильнюса. Еще одно из моих любимых мест, где раскрывается история Вильнюса, архитектура и историческое преображение города – проспект Гедиминаса. Каждый, кто приезжает в столицу, должен пройтись по нему“, - убеждена К. Качкувене.
Вильнюс богат местами, которые могут вас удивить
Другой волонтер, решившая присоединиться к проекту, Агне Ягминайте, говорит, что в Вильнюсе легко найти нетуристические места, которыми можно удивить гостей города. „Туристы в основном посещают популярные улицы Пилес и Стиклю, но весь Старый город нашей столицы полон жизни и любим местными жителями, поэтому нет различия между туристическими и нетуристическими местами, чем не может похвастаться большинство европейских столиц. В Вильнюсе туристы могут слоняться среди спешащих на работу горожан, выгуливающих собак или прогуливающихся с детьми мимо костела Св. Анны, Кафедрального собора и других известных мест, чтобы на секунду войти в их жизнь“, - говорит посол Вильнюса.
Собеседница отмечает, что иностранцев, приезжающих в Вильнюс, интересуют разные вещи, поэтому важно проявлять гибкость. „Гостям важны разные аспекты города: одних интересуют экономика, безопасность и политика, других интересует история, третьи хотят увидеть уличное искусство и альтернативную сторону города. Поэтому я всегда стараюсь для каждого найти связи с их Родиной и Вильнюсом. Немцам показываю Немецкую улицу, американцам - площадь Вашингтона, латышам и эстонцам - знак Балтийской дороги. Так они чувствуют себя ближе к Вильнюсу“, — говорит А. Ягминайте.
Принять участие в проекте несложно
В этом году для реализации значимой инициативы создана еще более удобная площадка – сайт meetalocal.lt, на котором могут зарегистрироваться как туристы, так и волонтеры, желающие стать послами города. Автоматизированная система позволяет туристам легко найти послов по интересам, хобби или свободному времени для встречи. Турист регистрируется на сайте, выбирает встречу с послом, а тот подтверждает ее через платформу. Начало встреч всегда одно и то же – Вильнюсский туристический информационный центр на улице Пилес, где оба участника получают приглашение бесплатно вместе выпить кофе. После встречи вы сможете оставить свой отзыв или поделиться самыми интересными историями на платформе.
В предыдущем проекте приняли участие 185 гостей города и более 70 волонтеров. Программой преимущественно воспользовались туристы из США, Германии, Италии, Испании, Украины, Франции, Израиля и Австралии. Некоторые из них участвовали во встречах группами, а туристу из Японии удалось встретиться с волонтерами даже 7 раз.
„Самому старшему участнику на тот момент было 84 года, а тому, кто участвовал со своей семьей, было всего 5 лет. Надеемся, что и в этом году мы увидим в проекте людей разных культур, возрастов и интересов. Мы планируем, что этот бесплатный проект, дающий уникальные впечатления, будет долгосрочным. Вильнюс – как общий знаменатель, который объединяет и открывает возможности для самых неожиданных знакомств“, – говорит Д. Александравичене.