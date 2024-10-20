Вильнюс приглашает вас стать послами города

Даже вильнюсцы, прожившие всю жизнь в столице, сходятся во мнении, что Старый город, окутанный мифами и легендами, до сих пор таит в себе немало тайн, пишет портал MadeinVilnius.



Туристы или новоселы, изучающие Вильнюс самостоятельно, часто пользуются путеводителями: они узнают основные факты, но зачастую не успевают проникнуться особой атмосферой города. И лучше всего это передают местные жители. Еще в 2019 году проект „Meet a Local“ („Познакомьтесь с местными“), организованный вильнюсским агентством развития туризма и бизнеса Go Vilnius, оказался чрезвычайно успешным, поэтому этой осенью было решено возобновить его. Вильнюс еще раз раскроет себя через разные истории своих жителей.