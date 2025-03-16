2025.03.16 12:21

Вильнюс превращается в съемочную площадку: что снимают в столице?

 
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Вильнюс
Вильнюс
ФОТО: Michele Ursi | Shutterstock

Съемки продолжаются в разных местах Вильнюса — литовские и зарубежные съемочные группы работают в Старом городе, Висоряй, Науяместисе и Смалине. В Вильнюсе снимают драмы, детские художественные фильмы и рекламу фармацевтических препаратов. Вильнюс выбрали для съемок эстонские, шведские, украинские и литовские кинематографисты, сообщает портал MadeinVilnius.

В середине марта эстонские кинематографисты будут снимать в этом городе напряженную боевик-драму. В основе романа — противостояние двух мужчин и ироничный взгляд на современное общество.

В Вильнюсе проходят съемки третьего фильма режиссера Андрюса Блажявичюса „Развод во время войны“. Фильм повествует о драме жизни Витаса и Марии. Прожив много лет вместе и воспитав дочь, они внезапно решают развестись. На следующее утро Россия нападает на Украину. Начало войны потрясает Витаса и Марию. Развод начинается во время войны.

В марте и апреле продюсерская компания „Paprika Filmai“ в сотрудничестве со шведской киностудией снимет полнометражный фильм для детей под названием „Злодей из злодеев“. Фильм о девушке и ее мечте стать героем. Съемки будут проходить в Лукишкской тюрьме, Ратуше и во дворе Вильнюсского университета на ул. Шв.Йону.

В Вильнюсе украинцы также снимают рекламу фармацевтической продукции, предназначенную для международного рынка.

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