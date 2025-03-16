Вильнюс превращается в съемочную площадку: что снимают в столице?

В середине марта эстонские кинематографисты будут снимать в этом городе напряженную боевик-драму. В основе романа — противостояние двух мужчин и ироничный взгляд на современное общество.
В Вильнюсе проходят съемки третьего фильма режиссера Андрюса Блажявичюса „Развод во время войны“. Фильм повествует о драме жизни Витаса и Марии. Прожив много лет вместе и воспитав дочь, они внезапно решают развестись. На следующее утро Россия нападает на Украину. Начало войны потрясает Витаса и Марию. Развод начинается во время войны.
В марте и апреле продюсерская компания „Paprika Filmai“ в сотрудничестве со шведской киностудией снимет полнометражный фильм для детей под названием „Злодей из злодеев“. Фильм о девушке и ее мечте стать героем. Съемки будут проходить в Лукишкской тюрьме, Ратуше и во дворе Вильнюсского университета на ул. Шв.Йону.
В Вильнюсе украинцы также снимают рекламу фармацевтической продукции, предназначенную для международного рынка.