Вильнюс превращается в съемочную площадку: что снимают в столице?

В середине марта эстонские кинематографисты будут снимать в этом городе напряженную боевик-драму. В основе романа — противостояние двух мужчин и ироничный взгляд на современное общество.

В Вильнюсе проходят съемки третьего фильма режиссера Андрюса Блажявичюса „Развод во время войны“. Фильм повествует о драме жизни Витаса и Марии. Прожив много лет вместе и воспитав дочь, они внезапно решают развестись. На следующее утро Россия нападает на Украину. Начало войны потрясает Витаса и Марию. Развод начинается во время войны.