Вильнюс предложил повысить плату за парковку для защиты Старого города

„Естественно, что будут проблемы, но цель состоит в том, чтобы люди выбирали альтернативные средства. Ведь у нас есть охраняемый ЮНЕСКО старый город, а транспорт – одна из главных причин и угроз для старого города. (...) Именно загрязнение, как воздуха, так и звуковое, так и другими частицами, оказывает воздействие на старый город“, – заявил журналистам в среду Бужинскас.
„Нам бы очень хотелось, чтобы Вильнюс стал городом 15-ти минут, когда вокруг территории твоего проживания есть все необходимые услуги, и чтобы всем не пришлось ездить из Пилайте в центр города за этими услугами“, – добавил он.
Бужинскас заверил, что предлагаемые новые тарифы на парковку невысоки по сравнению с другими западноевропейскими столицами, которые устанавливают стоимость парковки с учетом транспортных расходов на поездку на такси.
„Вообще-то, в столицах Западной Европы стоимость парковки обычно рассчитывается таким образом, чтобы дешевле было добраться до центра города и обратно на такси, чем парковать собственный автомобиль. У нас это далеко не так, и мы не обязательно пойдем по этому пути, но парковка по-прежнему одна из самых дешевых по сравнению с остальными столицами, даже после подорожания“, – пояснил он.
По его словам, в Вильнюсе решили не повышать резко тарифы на парковку, учитывая недостаточное развитие городского общественного транспорта. Однако он надеется, что с 2027 года качество транспортного сообщения между спальными районами и старым городом будет таким же, как поездка на автомобиле.
„Это подорожание потому и умеренное, что город не предлагает всех альтернатив для комфортного проезда на других видах транспорта, но с 2027 года, когда мы надеемся, что большинство автобусов будут электрическими, значительно ускорится движение общественного транспорта из спальных районов в центр города“, – сказал Бужинскас.
Глава городской администрации также ответил на критику по поводу нехватки парковочных мест в городе. По его словам, город будет стремиться улучшить парковочную инфраструктуру в старом городе, но это решение ограничено природными факторами.
„Проблема старой части города заключается в том, что из-за грунтовых вод и из-за родников во многих местах мы не можем сделать подземную парковку, но факт, что это будет развиваться. (...) У нас есть большая парковка возле рынка Тимо, появится новая парковка и возле улицы Ринктинес“, – заявил он.
Напомним, что в среду Вильнюсскому горсовету был представлен план по повышению платы за парковку в городе. При этом предлагается скорректировать границы парковочных зон и ввести новую – белую – зону.
Муниципалитет предлагает увеличить плату за парковку в синей зоне с 2,5 евро до 4 евро в час, в красной зоне – с 1,5 до 2,5 евро, в желтой зоне – с 0,60 до 1 евро, в зеленой зоне – с 0,30 до 0,50 евро в час.
Всю остальную территорию города, не вошедшую в упомянутые четыре парковочные зоны, муниципалитет предлагает обозначить как белую зону.
Планируется, что за парковку в белой зоне может быть введена почасовая плата в размере 0,20 евро, если местное сообщество выразит желание относительно такой платы.
Окончательное решение совет примет на следующем заседании. В случае одобрения данного плана, решение вступит в силу с 1 июля 2025 года.