Вильнюс предложил повысить плату за парковку для защиты Старого города

Бужинскас заверил, что предлагаемые новые тарифы на парковку невысоки по сравнению с другими западноевропейскими столицами, которые устанавливают стоимость парковки с учетом транспортных расходов на поездку на такси.

„Нам бы очень хотелось, чтобы Вильнюс стал городом 15-ти минут, когда вокруг территории твоего проживания есть все необходимые услуги, и чтобы всем не пришлось ездить из Пилайте в центр города за этими услугами“, – добавил он.

„Естественно, что будут проблемы, но цель состоит в том, чтобы люди выбирали альтернативные средства. Ведь у нас есть охраняемый ЮНЕСКО старый город, а транспорт – одна из главных причин и угроз для старого города. (...) Именно загрязнение, как воздуха, так и звуковое, так и другими частицами, оказывает воздействие на старый город“, – заявил журналистам в среду Бужинскас.

„Вообще-то, в столицах Западной Европы стоимость парковки обычно рассчитывается таким образом, чтобы дешевле было добраться до центра города и обратно на такси, чем парковать собственный автомобиль. У нас это далеко не так, и мы не обязательно пойдем по этому пути, но парковка по-прежнему одна из самых дешевых по сравнению с остальными столицами, даже после подорожания“, – пояснил он.

По его словам, в Вильнюсе решили не повышать резко тарифы на парковку, учитывая недостаточное развитие городского общественного транспорта. Однако он надеется, что с 2027 года качество транспортного сообщения между спальными районами и старым городом будет таким же, как поездка на автомобиле.